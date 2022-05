Franco Collé tutor d’eccezione per i giovani di Rookie Team Hoka-Karpos 2022  

TRAILRUNNING... FUTURIBILE

È scattata da Arco di Trento la quarta edizione del progetto giovani che ha per guida il tre volte volte vincitore del Tor des Géants.

Un’occasione così non capita tutti i giorni: imparare a correre sui sentieri con i consigli e i suggerimenti sul campo (e in quota!) di Franco Collé. Con l’arrivo della bella stagione è ripartito il progetto Rookie Team by HOKA e KARPOS dedicato alle giovani leve del mondo trail. Nella suggestiva location di Arco di Trento i ragazzi e le ragazze precedentemente selezionati tramite un contest online sono stati accolti dal campione di Gressoney che - nelle vesti di Team Manager - ha illustrato loro le linee-guida del progetto 2022. Francesco Bergamaschi

Il team è composto quest’anno da otto elementi: quattro ragazzi e quattro ragazze. I prescelti sono: Nicol Canova, Arianna Dentis, Manuela Pedrana, Alice Testini, Fabio Carrara, Luca Farolfi, Lorenzo Mo e Alex Rigo. Per tutta la stagione sotto la guida di capitan Collé, il quale ha così inquadrato modalità e fini del progetto HOKA-KARPOS:

“Sono molto legato al Rookie Team perché dà la possibilità a questi ragazzi di vivere un’occasione unica prendendo parte - nel corso della stagione - ad alcune tra le più importanti e prestigiose competizioni a livello nazionale ed europeo. Come nelle edizioni precedenti, questo primo meeting ci ha permesso di conoscerci meglio, di affidare ai ragazzi il materiale tecnico fornito dalle aziende promotrici dell’iniziativa (HOKA e KARPOS) e di pianificare la stagione agonistica”.

Entrando nei dettagli del quarto “episodio” del progetto Rookie Team, il tre volte vincitore del Tor des Géants ha proseguito:

“A differenza di altre iniziative simili, il bello di questa iniziativa è che i ragazzi non vengono spinti ad ottenere performances oppure a correre distanze non consone alla loro età. Il nostro obiettivo è quello di farli crescere come atleti, ma soprattutto come persone. Quest’estate avranno la possibilità di correre in posti fantastici, di conoscere nuovi amici e di incontrare grandi campioni. Tutto questo però senza tante pressioni. Il mio compito sarà quello di offrire loro un supporto tecnico, mettendo la mia esperienza al loro servizio".

Dopo il meeting conoscitivo ad Arco di Trento (un vero e proprio workshop), il progetto si appresta da entrare nel vivo. Questi gli appuntamenti competitivi distribuiti nell’arco dei quattro mesi:

Malcesine Baldo Trail (20 maggio)

Ledro SkyRace (12 giugno)

Monte Rosa Walserwaeg (02 luglio)

YCC by UTMB (24 agosto)

Delicious Trail (24 settembre)

Non c’è che dire: un programma di tutto rispetto e di massimo impegno per i giovani atleti, nonché di alta respondabilità per Franco Collé che - in occasione della tappa centrale del calendario Rookie Team - ospiterà i suoi allievi nell’attesissimo Monte Rosa Walserwaeg, il neonato (o meglio rinato) evento da lui organizzato nella sua Gressoney. In Valle d’Aosta i rookies by HOKA e KARPOS arriveranno dopo due prove tra la sponda veneta del Lago di Garda ed il Trentino: l’imminente e nuovissimo Malcesine Baldo Trail e la classica Ledro SkyRace. Per poi muovere ancora più ad ovest con l’appuntamento superprestigioso della YCC (Youth Chamonix Courmayeur) nell’ambito dei “giorni grandi” dell’Ultra Trail du Mont-Blanc (UMTB) e chiudere la stagione con un altrettanto affascinante appuntamento, affrontando nuovo “passaggio” a nordest per il Delicious Trail sulle Dolomiti Ampezzane che fanno da cornice alla conca di Cortina.