Esino SkyRace lancia la sfida: ritorno all'antico per il passaggio in doppia cifra  

SKYRUNNING

Il classico appuntamento di Esino Lario rimette in scaletta alcuni dei luoghi caratteristici del versante più settentrionale del massiccio delle Grigne

© Alberto Locatelli Apre a febbraio la campagna iscrizioni dell'evento Esino SkyRace. L'appuntamento con la decima edizione della impegnativa prova sulle Prealpi Lecchesi è fissato per domenica 19 maggio 2024. La scelta degli skyrunners è tra le due distanze da 27 e 18 chilometri, vero e proprio dna di un evento ricco di tradizione. Quella degli organizzatori è invece già chiara: in occasione del passaggio in doppia cifra si torna alle origini e ad una traccia gara di nuovo molto "sky", che lascia alle spalle dopo un'edizione 2023 per precisa scelta un po' più soft. La Polisportiva di Esino Lario ha deciso di riproporre la tecnica e impegnativa Esino SkyRace che dà il nome all’evento stesso e - dall’alto dei suoi 27 chilometri di sviluppo e 2000 metri di dislivello positivo - è destinata a mettere alla prova i corridori del cielo più ambiziosi e preparati. Per tutti gli altri, c’è la veloce e più abbordabile Esino SprintRace dallo sviluppo lineare di 18 chilometri e dislivello in salita di ottocento metri. Nell’attesa, conviene "montare di guardia" alla pagina web e ai canali social della manifestazione per scoprire la data di apertura delle iscrizioni e non perdersi lo speciale Promo Day che darà la possibilità ai runners più lesti alla tastiera di accaparrarsi un pettorale con uno sconto del 25 per cento.

Molto apprezzata per i suoi caratteristici panorami con vista a trecentosessanta gradi sull’Alto Lario e per le caratteristiche tecniche che contraddistinguono i sentieri della Grigna Settentrionale, Esino Skyrace può vantare un albo d’oro dai nomi altisonanti: da Daniel Antonioli a Daniela Rota, da Luca Del Pero a Cecilia Pedroni e ancora da Danilo Brambilla a Paola Gelpi e da, Luca Arrigoni a Natalia Mastrota.

Il tracciato della prova clou del prossimo 19 maggio attraversa subito dopo il via i caratteristici vicoli del centro abitato di Esino Lario (metri 910), prima di "attaccare" le prime difficoltà, inerpicandosi lungo le ripide creste dei Pizzi di Parlasco che "svettano" ai1510 metri della Cima di Dasio. Una traccia irta, tecnica e a tratti selvaggia accompagnerà gli atleti fino alla boa di metà distanza: in località Cainallo (metri1241), dove verrà assegnato il GPM per il miglior intertempo. Successivamente si affronterà il tratto in salita che conduce alla Bocchetta di Piancaformia (intaglio a 1804 metri di quota nella parte iniziale della omonima e più in alto difficile cresta del Grignone).

© Esino SkyRace Ufficio Stampa

La successiva discesa vista lago lancerà gli atleti in picchiata verso la Porta di Prada (metri 1653), classico ponte di roccia del massiccio. Non si tratterà però ancora… dell’arco del traguardo: la ripida impennata (duecento metri... in modalità "vertical") verso la panoramica vetta quotata 1826 metri del Monte Pilastro e la “bretella” di collegamento verso il vicino Monte Croce (1780)metteranno a dura prova anche muscoli e fiato. Terminata l’ultima salita, gli atleti affronteranno “a tutta” la discesa nella conca di Esino Lario che conduce fino al traguardo. Per stimolare i runners a continuare a spingere anche lungo quest’ultimo tratto, verrà assegnato un ulteriore riconoscimento al più veloce nel percorrere la discesa finale dal Monte Croce fino al campo base.

© Alberto Locatelli

Esino SprintRace è invece una prova di un terzo più breve della Skyrace e con un dislivello più che dimezzato ma, proprio per via della sua fiche tecnica "semplificata", impone un ritmo più incalzante e di conseguenza un impegno per molti versi paragonabile a quello della "lunga". Appuntamento a Esino Lario insomma nel cuore della primavera ma prima ancora - molto più vicino nel tempo - al mese di febbraio e all'apertura delle iscrizioni su www.esinoskyrace.it