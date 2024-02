eDreams Mitja Marató Barcelona by Brooks: "mezza" da sogno e da grandi numeri

RUNNING

Runners da tutto il mondo nel capoluogo della Catalogna per la trentaquattresima edizione della sua mezza maratona

© eDreams Mitja Marató Barcelona by Brooks Press Office Dalla Brianza a Barcelona! Leader nel settore della corsa ad alte prestazioni, Brooks Running lancia la rivoluzionaria Glycerin 21, la scarpa hi-tech per correre senza pensieri e più a lungo. Il kick-off event del modello che coniuga innovazione e design per offrire il massimo del comfort a chi vive la corsa ogni giorno, ha avuto luogo giovedì 1. febbraio nella sede dell’agenzia Yes a Varedo, in provincia di Monza e Brianza. Dalla teoria è però già tempo di passare alla pratica: quella sportiva e in questo caso agonistica! La prima grande occasione per mettere alla prova e casomai alla frusta Glycerin 21 è fissato per domenica 11 febbraio alla eDreams Mitja Marató Barcelona by Brooks, la prestigiosa “mezza” catalana della quale Brooks (filiale di Berkshire Hathaway Inc. con sede a Seattle) è “naming sponsor” per l’ormai imminente edizione e per quella del 2025.

© eDreams Mitja Marató Barcelona by Brooks Press Office

La trentaquattresima edizione di eDreams Mitja Marató Barcelona by Brooks stabilisce un nuovo record di partecipazione con oltre 28mila atleti al via (nel 2023 erano stati 21.500 circa) ed entra quindi nella storia. Si tratta della “mezza” più popolare in Spagna e della seconda più popolare in Europa. Quella del 2024 è un’edizione da grandi numeri, anzi da record: quella con il maggior numero di partecipanti internazionali, il maggior numero di donne al via e la più alta percentuale di partecipazione internazionale nella storia della gara: il quaranta per cento, con 98 nazionalità rappresentate. Allo stesso tempo, ci saranno più donne che mai, perché, nonostante il 35% dei partecipanti siano donne (come nelle ultime due edizioni), il totale sfiora le diecimila unità. A questi numeri si aggiungono il circuito veloce e cittadino, ideale per tentare il proprio un personal best su questa distanza, e l'atmosfera giovanile che contraddistingue l’evento: il 62,4% dei partecipanti avrà meno di 45 anni e un corridore su tre avrà tra i 25 e i 34 anni. Dal 2018 la “mezza” catalana è classificata come gara Gold all’interno delle World Athletics Label Road Races, le più importanti corse su strada patrocinate dalla World Athletics (Federazione Internazionale di Atletica Leggera). Un contesto molto appropriato e anche molto ambizioso per un running test agonistico di livello internazionale, lungo un tracciato veloce, scorrevole ma anche ad alta intensità scenografica ed emozionale, con vista sulle principali attrattive architettoniche di Barcellona. Senza però perdere d'occhio un giro d’orizzonte sui favoriti per la vittoria e magari il nuovo record della prova. Dopo che i keniani Charles Kipkkurui Langat e Irine Jepchumba hanno fatto segnare rispettivamente nel 2023 i migliori tempi maschile (58:53) e femminile (01:04:37), al via ci saranno nuovi nomi che cercheranno di battere questi tempi. Quattordici gli atleti élite nella prova maschile, nove le donne.

© eDreams Mitja Marató Barcelona by Brooks Press Office

In gara-uomini il favorito per la vittoria sarà l'atleta keniano Kibiwott Kandie, che detiene il secondo miglior tempo al mondo nella mezza maratona (57:32) e che ha vinto le edizioni 2020, 2022 e 2023 della mezza maratona di Valencia. Allo stesso modo, altri quattro atleti del Kenya e uno della Tanzania, tutti con tempi inferiori all'ora, puntano al podio. Il diretto concorrente di Kandie sarà il suo connazionale Philemon Kiplimo, con quinta posizione e personal best di 58:11 nella Mezza Maratona di Valencia 2020, che parteciperà anche alla Zurich Marató Barcelona 2024. Sarà seguito da vicino dai suoi connazionali Mathew Kimeli (58:43 alla Mezza Maratona di Valencia di due anni fa), Hillary Kipkoech, nona all'ultima edizione della mezza maratona valenciana, dove ha ottenuto il suo miglior tempo su questa distanza (59:22) e Peter Mwaniki, terzo alla 10K di Valencia di gennaio (26:59). Arriveranno anche il tanzaniano Gabriel Gerald Geay, che ha ottenuto il suo record personale nella mezza maratona di Houston nel 2020 (59:42), e lo svedese Andreas Almgren, che ha ottenuto il record nazionale anche alla 10K di Valencia il mese scorso (27:20).

© eDreams Mitja Marató Barcelona by Brooks Press Office

Nella categoria femminile occhi puntati su un'atleta che lotterà per tornare sul podio, ma questa volta proverà a scalare il gradino più alto del podio: Joyciline Jepkosgei. Questa atleta, anche lei keniana, è stata seconda alla Mezza Maratona di Barcellona nel 2023 (01:04:46), seguita dalla keniana Gladys Chepkurui, quarta nella Mezza Maratona di Barcellona nel 2023 (01:05:46) e dall'etiope Senbere Teferi, vincitrice della Mezza Maratona di Valencia nel 2019 (01:05:32h). Vale la pena menzionare anche l'inglese Jessica Warner-Judd, che si preparerà a Barcellona per la sua partecipazione ai Giochi Olimpici di Parigi 2024.

© eDreams Mitja Marató Barcelona by Brooks Press Office

Per chi punta ad una "mezza" meno... ambiziosa dal punto di vista della performance agonistica ma altrettanto ricca e sotto il profilo esperienziale, il tracciato cittadino di Barcellona è come detto un ottimo terreno di gara per mettere su strada Glycerin 21. Ddare loro il primo test agonistico o magari portarla al proprio limite personale: sfruttandone le qualità e approfittando dell'hype generato dallo straordinario contesto dello scenografico capoluogo catalano.

© Brooks Running Press Office

Glycerin 21 è molto più di una scarpa da corsa: è parte dell’esperienza corsa. Confortevole, traspirante, versatile, impercettibile. Le sue capacità di ammortizzazione, la suola in gomma resistente, la stabilità, il supporto e la calzata sicura sono caratteristiche fondamentali di una scarpa destinata a diventare una compagna inseparabile su percorsi infiniti. L’evoluzione di Glycerin, modello di punta del brand che disegna il futuro delle scarpe da running per le sue eccellenti doti di ammortizzazione e per l’alta qualità del supporto, porta l’esperienza della corsa a nuovi traguardi.

© Brooks Running Press Office

Seguendo le nuove tendenze dell'industria di settore, il team di ingegneri Brooks ha sviluppato una scarpa dal design innovativo e dalla tecnologia d’avanguardia, progettata per qualsiasi genere di runner, soprattutto per chi ama affrontare le lunghe distanze. Sono state migliorate ulteriormente le caratteristiche della scarpa che permette ora di correre… senza gravità! Per una proposta ancora più flessibile e morbida, pensata per raggiungere senza pensieri qualsiasi distanza. Dotata del sistema DNA LOFT v3 a nitro-infusione, Glycerin 21 si arricchisce di una maggior quantità di mescola per offrire ancora più ammortizzazione, senza perdere in stabilità del piede al suolo. È innovativa anche la suola, ancora più resistente, con gomma RoadTack, sviluppata in parte con silice riciclata, per un’esperienza di corsa attiva ed ecosostenibile, che offre un appoggio agile ma resistente, pensato per regalare comfort totale con il giusto mix di reattività e leggerezza. La nuova tomaia in maglia ingegnerizzata abbraccia il piede con una calzata flessibile e traspirante senza precedenti. La pianta ampia contribuisce a stabilizzare il piede e favorisce transizioni fluide dal tallone alla punta. Stabilità, supporto, calzata sicura e traspirante sono caratteristiche centrali di Glycerin 21, a garanzia del giusto mix tra reattività e leggerezza, senza per questo rinunciare a stile e morbidezza. Incarnando l’impegno Brooks verso una maggiore sostenibilità di vita ed ambientale. Glycerin 21 è disponibile nelle versioni Glycerin 21 GTS (con supporto del sistema Guiderails) e Glycerin 21 StealthFit, con calzata più adattabile e aderente, dotata di elasticità e compressione.

© Brooks Running Press Office

“Rispetto alle versioni precedenti, Glycerin 21 presenta una geometria migliore e un stack maggiore, per aumentare l’ammortizzazione sotto la pianta del piede. Facciamo in modo che i runners abbiano i piedi ben saldi sul terreno, riducendo contestualmente l’impatto trasmettendo una sensazione di leggerezza. La più recente novità della famiglia Glycerin consiste nell’introduzione della nuova suola con gomma RoadTack. Il materiale, leggero e resiliente, è realizzato utilizzando un mix di gomma e silice riciclata, che assicura un’esperienza di corsa più dinamica”. (Francesco Caroni - Key Account Manager Italia)