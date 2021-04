Dog Trail Sky del Canto: legati dalla passione, l’ultima frontiera della corsa sui sentieri  

DOG TRAIL

Al classico appuntamento di primavera a Carvico per la prima volta al via anche le squadre formate dal conduttore e dal proprio cane.

di

STEFANO GATTI

Per la prima volta in programma a metà maggio, oltre ad abbandonare la tradizionale collocazione di fine marzo la classica Sky del Canto si arricchisce di un ristretto ma appassionatissimo numero di atleti cultori della corsa in coppia con il proprio cane. L’appuntamento sui sentieri del rilievo isolato tra la Pianura Padana e le Prealpi Orobie sarà infatti anche prova unica di Campionato Nazionale Assoluto Dog Trail Csen e tappa del circuito Dog Trail Italy.

La prova che ha per quartier generale il paese di Carvico - alla base del Canto - va appunto in scena domenica 16 maggio (con partenza dal Parco Serraglio), vale a dire un mese e mezzo più tardi della sua data "canonica": nella fase centrale della primavera invece che al suo... sbocciare! Circostanza che - in caso di alte temperature ed in considerazione delle caratteristiche del terreno di gara, GPM a soli 700 metri di quota -potrebbe rendere l’evento ancora più impegnativo del solito. E se questa è solo un’eventualità, trattasi invece di certezza la presenza al via di un manipolo di appassionati del Dog Trail e dei loro (e nostri!) amici a quattrozampe. Sky del Canto in versione Dog Trail, insomma! Con classifica a parte per le squadre formate dal binomio cane-padrone.

Condividere l’esperienza della competizione con il proprio compagno a quattro zampe è attività che appassiona ma prima ancora appaga e – lo speriamo - coinvolga un numero crescente di appassionati. La Sky del Canto è una tra le prime prove in Italia ad inserire nel proprio programma la categoria Dog Trail, con un regolamento che garantisce il divertimento e soprattutto preserva la salute di cane e padrone. Esistono infatti specifiche inderogabili al proposito. E, mentre ci auguriamo una progressiva espansione della disciplina e dei suoi praticanti (che approfondiremo presto su sportmediaset.it), non possiamo che augurarci uno sviluppo della stessa attento e consapevole nei confronti dei nostri fedeli amici cani.

Alle gare sono ammesse tutte le razze canine ma - prima di procedere con l’iscrizione - è bene essere consapevoli di alcune condizioni e limitazioni ben precise. A partire dalla lunghezza del percorso, che non può essere inferiore ai dieci chilometri di sviluppo e non può superare i venticinque. Sono inoltre fissate alcune limitazioni per quanto riguarda il dislivello previsto, che deve essere compreso tra i 500 ed i 1500 metri e deve essere privo di particolari difficoltà alpinistiche, che potrebbero mettere in difficoltà in cane.

Per partecipare, il cane deve avere una età compresa tra i 15 mesi ed i 10 anni e godere di buona salute. A questo scopo è prevista una visita veterinaria obbligatoria: sia prima del via che alla conclusione della prova, nel cui svolgimento il cane deve indossare una pettorina sportiva idonea per il dog trail. Il conduttore deve portare una cintura in vita, alla quale è obbligatorio applicare il guinzaglio (linea ammortizzata) dalla lunghezza massima di due metri. Una volta in gara, il conduttore dovrà correre in coppia con il cane fino al traguardo, adattandosi al suo ritmo. Qualsiasi episodio di maltrattamento comporterà (ovviamente) l’esclusione del binomio dalla competizione.

Per maggiori informazioni sulla disciplina del dog trail e sul regolamento delle sue prove competitive, è possibile consultare www.csencinofilia.it e www.dogtrailitaly.com

Per quanto riguarda invece più direttamente Dog Trail Sky del Canto, le iscrizioni sono ancora aperte: c’è tempo fino a mercoledì 12 maggio. Sul portale www.picosport.net oppure direttamente sul posto, al negozio specializzato Campo Base di Carvico di Alessandro Chiappa (superappassionato presidente di Carvico Skyrunning), vero e proprio punto di ritrovo e di convivialità per i runners locali e non solo. Pronti a lanciarsi sul sentieri del Canto… e non solo!