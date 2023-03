Del Pero imbattibile a tutto campo, Sortini e Bertolini si dividono i titoli in rosa

WINTER TRAIL

I due atleti azzurri fanno incetta di successi nella tappa finale di NORTEC Trail Winter Running Cup by SCARPA

© Giacomo Meneghello Tutto come da pronostico, nessun colpo… di Mangart! Dopo il tris, Luca Del Pero cala il poker, sbanca Tarvisio e si aggiudica la vittoria finale di NORTEC Winter Trail Running Cup powered by SCARPA. Il circuito invernale del quale Tarvisio Winter Trail rappresentava l’epilogo. Per l’azzurro Del Pero anche il titolo Nazionale CSEN (Centro Sportivo Educativo Nazionale). Al femminile Elisa Sortini imita… per due terzi le gesta del collega azzurro ma deve accontentarsi (si fa per dire!) del successo di giornata e del titolo tricolore CSEN. È Gaia Bertolini ad aggiudicarsi a suon di presenze sul podio la vittoria nel ciruito NORTEC/SCARPA.

© Giacomo Meneghello

Numeri sempre importanti per Tarvisio Winter Trail: oltre duecento i concorrenti che si sono dati appuntamento alle pendici del Monte Mangart (con i suoi 2677 metri una delle vette principali delle Alpi Giulie), per correre la gara come ormai tradizione chiamata a scrivere la classifica definitiva del circuito di corse sui sentieri innevati più cool dell’inverno, forte di quattro tappe disegnate lungo un ideale viaggio sulla rotta nord-est: dalle Prealpi Lecchesi di Snow Run Resinelli alle Alpi Retiche della Valtellina (Teglio Sunset), dalle Dolomiti che hanno fatto da straordinaria “quinta” di Cortina Snow Run fino alle selvagge Alpi Giulie di Tarvisio Winter.

© Giacomo Meneghello

A decretare re e regina di questo challenge che prevedeva quattro tappe disseminate sulle montagne di Lombardia,Veneto e Friuli Venezia-Giulia, un bel tracciato da 15 chilometri di sviluppo e 780 metri di dislivello positivo. Smaltita la pratica dell’anello iniziale da cinque chilometri (un terzo della distanza), veloce ma reso muscolare dalle alte temperature che hanno appesantito la neve, gli atleti ormai ben sgranati sono ripassati… dal via, mettendo a questo punto le ridotte per attaccare la sponda del Monte Mangart, fino al giro del boa del GPM di giornata ai 1380 metri di quota del Rifugio Zacchi. Nuovo cambio di carattere della prova a questo punto e passaggio alla modalità "downhill" lungo una discesa molto tecnica che per i quattro chilometri finali ha messo a dura prova la tenuta dei ramponcini calzati dagli atleti sulle calzature da trailrunning.

© Giacomo Meneghello

La prova maschile (153 finisher) si è vissuta sul testa a testa tra il brianzolo Luca Del Pero (Team SCARPA/NORTEC) e il talentuoso runner sloveno Timotej Bečan (KGT Papež). Nella fase clou Del Pero ha inserito il turbo, presentandosi poi in solitaria al traguardo con il tempo finale di un’ora, otto minuti e 58 secondi. Piazza d’onore per Bečan(staccato di soli undici secondi) e podio sigillato da Raffaele Teza (Macelleria Angeloni), mentre a chiudere la top five sono stati in quest’ordine Francesco Lorenzi (Team SCARPA) e Marco De Gasperi, intramontabile campioni e portacolori di Team SCARPA/NORTEC.

© Giacomo Meneghello

Nella prova femminile (62 finisher) l’azzurra di corsa in montagna Elisa Sortini (Atletica Alta Valtellina/Team HOKA) ha confermato a mani basse i pronostici della vigilia, aggiudicandosi gara e titolo CSEN di specialità Winter Trailcon il finishing time di un’ora, 24 minuti ed otto secondi, raggiungendo la ventunesima casella della classifica assoluta. Secondo posto di giornata ma vittoria finale nel circuito per Gaia Bertolini (Atletica Alta Valtellina/KARPOS) che chiude la prova staccata di tre minuti e 56 secondi (ventiquattresima assoluta), mentre sul terzo gradino del podio è salita Michela Gritti (Team Pasturo ASD), al traguardo in due ore, 33 minuti e 44 secondi (trentaduesima del ranking). Top five femminile per Micaela Mazzuca (APD TIMAUCLEULIS) e Franziska Zuder (KärntenTherme).

© Giacomo Meneghello

Terminate le fatiche sulla neve, l'ultima tappa di NORTEC Winter Trail Running Cup powered by SCARPA è stata incorniciata dalle premiazioni del circuito e dalla riuscitissima festa finale in centro con musica dal vivo.