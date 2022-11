Del Pero e Scherini "ubriacano" i rivali nella Wine Trail 42K, nella "mezza" brindano Gianola e Bertolini 

TRAILRUNNING

Oltre tremila atleti da trentadue nazioni al via di un evento che cresce anno dopo anno e mette nel mirino un traguardo molto significativo

© Valtellina Wine Trail Press Office Quelli che la sanno lunga (e che la corrono forte) la definiscono una gara... bastarda: apparentemente scorrevole e abbordabile. In realtà dura e corribile: dura perché corribile. In tre parole: Valtellina Wine Trail. In tre parole e su altrettante distanze: la maratona al via da Tirano, la "mezza" al via da Chiuro, la bruciante 12K che origina da Castione Andevenno. Tutte e tre convergono sul traguardo finale di Sondrio, meta di tracciati di gara che alternano sterrato e asfalto, boschi, vigneti e frutteti, lunghi tratti in falsopiano e rampe tanto improvvise quanto... micidiali. Senza dimenticare la chicca (anzi, il chicco, d'uva!) degli stretti passaggi indoor nelle cantine più rinomate, dalle quali i pregiatissimi vini della costa retica della Valtellina partono... alla conquista del mondo! Lo show è stato anche quest'anno di primo livello: sul piano sportivo come su quello della grande festa, sotto l'aspetto paesaggistico ed enogastronomico come sul quello della condivisone e dell'inclusione.

Sfida accesissima fin dal segnale di partenza dalla centralissima Piazza Cavour di Tirano nella prova-clou sulla distanza della maratona. Fino a metà gara Luca Del Pero e Daniel Antonioli hanno dato spettacolo. Il sempre più affermato brianzolo e l’intramontabile lecchese hanno dato vita ad un vero e proprio testa a testa, senza mai perdersi di vista e marcandosi stretti fino al venticinquesimo chilometro (poco oltre metà gara), quando Del Pero ha rotto gli indugi, allungato il passo e preso il largo.

Per Luca finale di gara tutto in discesa (si fa per dire) e cavalcata trionfale che lo ha portato a tagliare il traguardo di Piazza Garibaldi a Sondrio a braccia alzate, con l’ottimo tempo di tre ore, 11 minuti e 56 secondi. Alle sue spalle… lo spagnolo Mario Olmedo Sancha che - all’altezza del passaggio-chiave altamente scenografico di Castel Grumello - ha messo una marcia in più guadagnando la seconda piazza ai danni di Antonioli e presentandosi sulla linea d’arrivo quattro minuti e undici secondi dopo il vincitore. Da parte sua, Antonioli ha difeso il terzo gradino del podio (finishing time di tre ore, 20 minuti e tre secondi) dal rush finale del trentino Gil Pintarelli e del locale Stefano Sansi che hanno chiuso la top five della “lunga”.

“Siamo partiti forte, io e Daniel. Siano stati insieme fino al chilometro venticinque, poi sono riuscito a staccarlo ed è stata una cavalcata solitaria fino al traguardo. Era certamente un’incognita, trattandosi della mia prima maratona, ma le gambe giravano bene. A maggior ragione è stato bellissimo vincere in questo modo. Ringrazio tutti: dai volontari sul percorso agli organizzatori, è stato stupendo. Sicuramente tornerò anche il prossimo anno perché il percorso è spettacolare”. (Luca Del Pero)

Se nella Wine Trail 42K maschile la sfida per la vittoria è rimasta in bilico fin oltre la bosa di metà gara, tra le donne la beniamina di casa Denise Scherini ha fatto il vuoto. Dominatrice quest’anno del circuito “La Sportiva Mountain Running Cup”, la sondriese ha incorniciato la sua grandissima stagione, chiudendo in solitaria con il tempo di tre ore, 58 minuti e cinque secondi. Con Denise sul podio di Piazza Garibaldi le due “corazziere” Soleil Gaylord e Giulia Saggin.

Sorpresa di giornata come lo spagnolo Olmedo Sancha tra gli uomini (e come lui seconda), la statuaria atleta statunitense ha portato le due interminabili gambe sul secondo gradino del podio grazie ad un finale tutto in crescendo. Sei minuti e 35 il suo ritardo dalla vincitrice, che lievitano fino a dodici minuti e tre secondi per il terzo posto di Giulia Saggin, titolare di una wild card "last minute" che aggiunge valore alla sua performance.

Nella prova da 21 chilometri, scattata dal campo sportivo di Chiuro, lo svizzero Daniele Fontana ha cercato di rompere gli indugi e fare selezione, sgranando il gruppo di testa, ma è stato Mattia Gianola, azzurro di corsa in montagna ai recenti mondiali WMTRC in Thailandia, a completare per primo la missione.

Per l’emergente premanese tempo finale di un’ora, 30 minuti e 56 secondi, vanamente inseguito da Francesco Nicola (vincitore alla fine di ottobre nella 44K di Trail del Monte Casto in Piemonte) che ha bloccato la fotocellula un minuto e 33 secondi dopo il vincitore. Terzo gradino del podio per Andrea Elia in un’ora, 33 minuti e 17 secondi.

Nella prova femminile, il forfait causa infortunio della campionessa di casa Elisa Sortini, ha spalancato il pronostico per la vittoria ma a richiuderle subito ha pensato la sua compagna di squadra nelle fila di Atletica Alta Valtellina Gaia Bertolini (sei giorni prima vincitrice di Bregagno Mountain Trail), che ha inciso per la prima volta il suo nome nell’albo d’oro, chiudendo in un’ora, 48 minuti e 59 secondi la sua fatica vincente. Seconda piazza per la svedese Johanna Öberg - staccata di due minuti e 42 secondi- e gradino basso del podio per Margherita De Giuli (un’ora, 53 minuti e 40 secondi).

Scattati da Castione Andevenno contemporaneamente a quelli della maratona da Tirano per convergendo da direzioni opposte su Sondrio, alla volta di Piazza Garibaldi, i protagonisti del Sassella Trail hanno “acceso” la loro sfida lungo un itinerario decisamente più breve ma altrettanto impegnativo sotto il profilo altimetrico: seicento metri di dislivello (concentrati in dodici chilometri).

Il primo a raggiungere il cuore del capoluogo valtellinese trentacinque soli secondi oltre l’ora di gara è stato il giovanissimo Marcello Scarinzi (Polisportiva Albosaggia), che ha staccato di poco più di due minuti Mattia Raimondi (GS Valgerola). Terzo gradino del podio per Marco Barbuscio del Team Scarpa, al traguardo tre minuti e 19 secondi dopo il vincitore.

Nella prova in rosa Sveva Della Pedrina ed Elisa Compagnoni hanno dato vita ad un serrato testa a testa per la vittoria. A spuntarla ) per soli 27 secondi sulla multitasking Compagnoni (attivamente impegnata amnche sul fronte organizzativo di VWT) è stata la chiavennasca Della Pedrina. Terzo gradino del podio per Tiziana Bianchini, che ha raggiunto la linea d’arrivo in un’ora, 18 minuti e 11 secondi.

Oltre alle tre prove agonistiche, l’evento Valtellina Wine Trail è vissuto su due appuntamenti ugualmente significativi ma soprttutto all’insegna dell’inclusione. I primi ad inaugurare il traguardo di Piazza Garibaldi erano stati i ragazzi di “Tutti Dappertutto” che con le loro joelette (le speciali carrozzelle a tre ruote) hanno affrontato il caratteristico tracciato realizzato su misura per consentire agli atleti diversamente abili di respirare l'atmosfera della manifestazione e godere dello spettacolo dei sentieri ricavati tra i muretti a secco, riconosciuti Patrimonio dell'Unesco.

L’apertura assoluta di Valtellina Wine Trail 2022 era però toccata - nella giornata di venerdì 11 novembre - ai duecento piccoli runners di Mini Wine Trail (tornata nel menu dell’evento) promossa in collaborazione con il Csi Tirano ed in scena tra le via della città aduana.

Bilancio finale ampiamente positivo per la nona edizione della grande classica valtellinese che - numeri alla mano- è il secondo evento di trailrunning più partecipato d’Italia. Anche quest’anno la manifestazione ha potuto contare sul sostegno degli enti pubblici: Regione Lombardia, Provincia di Sondrio, Camera di Commercio di Sondrio, Bim e Comune di Sondrio. Per il terzo anno poi Salumificio Rigamonti, leader nella produzione di bresaola, ha ricoperto il ruolo di title sponsor. Fra gli sostenitori SCARPA, l’altro brand valtellinese Crazy, il Consorzio Tutela Vini di Valtellina, Edison e Crédit Agricole Italia. Lasciamo l'ultima parola a Simone Bertini, presidente del comitato organizzatore, che tira le fila della… prova del nove, strizzando l’occhio ad una decima edizione per la quale conviene già prenotarsi!

“Non potevamo chiedere di più da questa nona edizione che era partita già con il nuovo record di presenze. È andato tutto per il meglio: dal meteo che ci ha concesso una giornata senza pioggia, agli atleti che con il loro sorriso al traguardo ci hanno ripagato di tutte le fatiche fatte in questi mesi di duro lavoro. Un sentito ringraziamento va in primo luogo ai quattrocento volontari che sono il valore aggiunto di questa gara. Ma non bisogna dimenticare tutti gli sponsor privati e gli enti pubblici che da sempre hanno creduto nella bontà dell’iniziativa e ci continuano a sostenere. Ora possiamo festeggiare, dalla settimana prossima cominceremo a lavorare per una decima edizione possibilmente ancora più bella”.