Dalle Alpi al mare: BUT Formazza, passaggio a nordovest per la finalissima GTNS Italy in Liguria

TRAILRUNNING

L'evento piemontese è valido anche come terza tappa del circuito Golden Trail National Series Italy by Salomon

© BUT Press Office Conto alla rovescia ormai prossimo allo zero per BUT Formazza 2023: limitatamente alla tre distanze più lunghe, le iscrizioni chiudono alle 22.00 di mercoledì 5 luglio. Attualmente sono quasi seicento gli iscritti all’evento di trailrunning in programma sabato 8 luglio e ambientato nei maestosi scenari alpini dell’Alta Val Formazza, nel nord del Piemonte. Percorsi da vivere (ma soprattutto da correre!) al cospetto delle Alpi Lepontine. BUT 2023 è anche la terza delle quattro tappe della "regular season" di Golden Trail National Series Italy, il circuito tricolore by Salomon, parte di un "sistema" che culmina poi (per i circuiti nazionali e per quello Golden Trail World Series) nella Gran Finale di Golfo dell'Isola della seconda metà di ottobre in Liguria. Tornando a BUT, Le tracce di tutte le gare in scaletta avranno partenza e arrivo a Valdo, frazione del Comune di Formazza (Verbania). Si correrà sui sentieri che hanno ospitato alla fine della scorsa estate i Campionati Mondiali di Skyrunning targati ISF(International Skyrunning Federation) per quanto riguarda la specialità Ultra.

Bettelmatt Ultra Trail (BUT) ha un itinerario da 57 chilometri di sviluppo per 3150 metri D+ ed è un vero e proprio “Grand Tour” dell’Alta Val Formazza che arriverà a sfiorare i tremila metri di quota nei pressi del Rifugio 3A. Bettelmatt Super Race (BSR) ha una carta d’identità con segni particolari 40 chilometri di sviluppo per 2520 D+/- e si svilupperà lungo la prima parte della traccia della sorella maggiore BUT, compreso il passaggio al Rifugio 3A. Bettelmatt Race (BT) prevede un menu da 23 chilometri e 1320 metri di dislivello positivo/negativo e condivide con BUT e BSR il tratto iniziale del proprio itinerario.

Da sottolineare il trait d’union delle tre prove: il passaggio ai piedi della famosa Cascata del Toce. Per queste tre gare le iscrizioni chiudono alle 22.00 di mercoledì 5 luglio. Rimarranno aperte solo le iscrizioni a Bettelmatt Mini Trail, che propone un percorso inedito da se chilometri circa e 250 metri di dislivello sui sentieri della bassa Val Formazza e - in comune con le tre prove di cui sopra - campo base di partenza e arrivo a Valdo/Ponte. Le iscrizioni alla prova d’ingresso aperte online fino al 5 luglio ma si raccolgono sul posto il giorno della gara. Il ricavato di BMT sarà devoluto a “Un fiore per la Romagna” devastata dall’alluvione attraverso Fondazione La Stampa-Specchio dei Tempi e saranno funzionali al progetto di ripartenza di artigiani e commercianti colpiti dalle le recenti inondazioni.

Info evento: www.bettelmattultratrail.it

Anche nel 2023 l'evento BUT farà parte del Circuito Salomon Golden Trail National Series che riunisce alcuni degli eventi di corsa sui sentieri più spettacolari del nostro Paese. Saranno al via da Valdo atleti in rappresentanza di Argentina, Colombia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Polonia, Perù, Russia, Spagna, Svizzera, Ucraina e, ovviamente, Italia. Attualmente sono iscritti all’evento BUT trailrunners provenienti da una decina di regioni italiane: Piemonte, Lombardia, Vald’Aosta, Veneto, Liguria, Emilia Romagna, Puglia, Sicilia, Trentino Alto Adige, Marche.

Tra gli atleti già iscritti spiccano i nomi di Chiara Regis (vincitrice nel 2022 di BSR e decisa a riconfermarsi) e di Giulia Ronchi, lei pure a caccia del bis ma nel suo caso sulla distanza di BR. Fari puntati anche sul vincitore di Bettelmatt Race 2022 Roberto Giacomotti e poi sui quotati Simone Esposito, Simone Costa, Andrea Iob, Francesco Mangano, Susan Ostano, Nora Gilardi e Yulia Baykova nella BSR. Nella BUT occhio allo svizzero Yves-Laurent Epinay, a Raffaele Bottegal e Francesca Crippa, vincitrice di Adamello Ultra Trail.

Fresco vincitore della medaglia d’argento con la Nazionale al recente Mondiale Mountain&Trail di Innsbruck/Stubaital (Austria), Riccardo Borgialli ha contribuito a disegnare il nuovo percorso. Ecco il commento del portacolori del Team Salomon Running Italia:

“Con la nuova partenza e arrivo nell’abitato di Ponte ci sarà sicuramente maggiore coinvolgimento del pubblico e poi, lungo il percorso, non mancano tutte le bellezze della Val Formazza: il Lago Vannino, il Passo Nefel, la diga di Sabbione, il Rifugio 3A e poi il passaggio nella ‘perla’ Riale… Qui si corre su sentieri di montagna ben tracciati e spettacolari, tra i più belli di tutto l’arco alpino!”

Come per le altre prove di GTNS già andate in scena - Dolomiti Beer Trail sabato 8 aprile scorso e Ledro Sky domenica 11 giugno - anche l’evento Bettelmatt Super Race propone scenari ambientali straordinari. Sotto questo aspetto (e da protocollo operativo del circuito), GTNS punterà massima attenzione alla sostenibilità e all’impatto ambientale della manifestazione: prima, durante e dopo l’evento stesso.

Dopo l’ormai imminente tappa in Val Formazza, GTNS Italy farà rotta sulla finale nazionale: la Transpelmo di domenica 3 settembre nell’ambiente delle Dolomiti Patrimonio Mondiale UNESCO. La Finale Nazionale riunirà i migliori trail runners provenienti da una delle tre gare precedenti (Dolomiti Beer Trail, Ledro Sky e Bettelmat Sky Race) e decreterà, poi, i 3 migliori W&M che rappresenteranno GTNS Italy 2023 a livello mondiale da giovedì 19 a domenica 22 ottobre alla Grand Final “Il Golfo dell’Isola Race” in Liguria, tra Spotorno e Noli.