Dall'Italia all'Europa: scudetto tricolore e selezione "euro" per Colmen Trail 2024 

TRAILRUNNING

La campagna iscrizioni per l'undicesima edizione apre il secondo giorno del nuovo anno

© Colmen Trail Press Office Neanche il tempo di spegnere le luminarie natalizie e già sulla Culmin di Dazio si accenderanno i riflettori del trailrunning al suo massimo livello. L’eccellente feedback dell’edizione del decennale del Colmen Trail di Morbegno, ha prodotto effetti speciali... tricolori sulla sua prossima "rappresentazione". La classica primaverile della Bassa Valtellina sarà chiamata ad assegnare lo scudetto tricolore di Trail Corto sulla distanza di 33 chilometri introdotta appunto nel menu dell’evento nel 2023, a fianco… dell’originale: la prova che (con alcune varianti di tracciato e chilometraggio negli ultimi anni) punta direttamente sulla “Montagna Magica”, a differenza della “lunga” dall’itinerario più complesso, che risale prima il versante orobico di questo settore della Bassa Valtellina.

© Colmen Trail Press Office

Promozione sul campo insomma per il Team Valtellina del presidente Vitale Tacchini. Le date da segnarsi in rosso sull’agenda 2024 sono due: il martedì 2 gennaio, giorno di apertura della campagna iscrizioni e poi domenica 14 aprile per l’undicesima edizione del Colmen Trail, come detto prova unica di Campionato Italiano, utile anche ai tecnici federali anche per stilare le convocazioni in vista dei Campionati Europei in programma la prossima estate. Dai novecentosedici metri della tondeggiante e boscosa vetta del Colmen (il punto più alto del territorio comunale di Morbegno) la vista si estende insomma ben al di là della Valle dell'Adda e delle montagne che la delimitano.

© Colmen Trail Press Office

Dopo essere stata prova di selezione per i Mondiali, la gara da 33 chilometri conferma il suo percorso con passaggio sul versante orobico prima e successivamente su quello retico della Bassa Valtellina, per un dislivello positivo totale che sfiora i duemila metri (1930 metri) Di poco più della metà il dislivello che dovrà affrontare chi si prepara ad aggiudicarsi un pettorale per la prova da sedici chilometri (e mezzo): 1030 metri per la precisione. In questo caso viene riproposta la versione del 2021 e del 2023, preferita a quella da 19 chilometri.

© Maurizio Torri

Nella “lunga” che ha fatto il suo esordio nel 2023, a trionfare sono stati l’altoatesino Daniel Pattis (Team SuedTirol/Brooks Trail Runners) con il tempo di due ore, 37 minuti e 52 secondi e la beniamina locale Alice Gaggi (La Recastello/Brooks Trailrunners), prima sulla linea d’arrivo della Colonia Fluviale di Morbegno con il tempo di tre ore, 10 minuti e tre secondi. A completare il podio maschile erano stati Luca Del Pero e Andrea Rota, mentre in gara-donne sul secondo e e sul terzo gradino erano salite Cecilia Basso e Martina Cumerlato.

© Maurizio Torri

Ad imporsi invece nella “decana” 16K del Colmen Trail (un tempo prova d’apertura della stagione per i trailrunners del settore centrale di Alpi e Prealpi, oltre che della vicina Pianura Padana), sono stati il trentino Alberto Vender (per i colori dell’ormai tramontato Dinamo Team) e la campionessa local Elisa Sortini di Atletica Alta Valtellina. Come nella “lunga” insomma binomio vincente sull’asse Trentino-Alto Adige Valtellina! Vender aveva preceduto al traguardo Marco Filosi e Cantoni. A fare compagnia a Sortini sul podio-donne erano invece salite Beatrice Bianchi e Arianna Tagliaferri.

© Maurizio Torri

Il comitato organizzatore di Team Valtellina ha deciso di confermare le quote di quest’anno. Le iscrizioni aprono come anticipato il secondo giorno del nuovo anno e sono divise in due scaglioni: fino a venerdì 15 marzo il Colmen Trail viene proposto a 20 euro (CT16) e a 35 euro (CT339). Da sabato 16 marzo fino a giovedì 11 aprile la somma da versare per aggiudicarsi un pettorale sale a 25 e 40 euro rispettivamente.

© Maurizio Torri

Anche per questa edizione è previsto un ricchissimo pacco gara che comprende numerosi prodotti tipici valtellinesi a chilomnetro zero, un super gadget tecnico, buono pranzo, ristori lungo il percorso e all’arrivo e assistenza alla gara.

Le iscrizioni si raccolgono online sul sito wedosport.net oppure “fisicamente” presso il negozio 3 passi Outdoor di Morbegno e chiuderanno al raggiungimento dei 200 pettorali per la CT33 e 250 per la CT16, in ogni caso non oltre la deadline di giovedì 11 aprile, tre giorni prima dell’evento.

© Colmen Trail Press Office

L’edizione 2024 del Colmen Trail sarà inoltre ancora più ecosostenibile: il balisaggio in tessuto by La Sportiva verrà riutilizzato, mentre nei ristori, al pranzo finale e nei pacchi gara non sarà presente plastica.

Per tutte le informazioni è possibile consultare il sito ufficiale www.teamvaltellina.com, pagina Instagram colmen.trail e la pagina FB Team Valtellina.