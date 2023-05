Dai Giganti ai Ciclopi: Gubert e Verjee, cinquecento chilometri nell'ultra-mito

ENDURANCE RUNNING

Lo specialista italiano e la sua collega inglese hanno dominato la prima edizione della versione mediterranea del Tor des Gèants

© Cursa di Ciclopi Ufficio Stampa Da Cefalù all’Etna e ritorno: cinquecento chilometri e ventimila metri (di dislivello) sopra il Mediterraneo, attraverso quattro parchi naturali, otto tra i borghi più belli d’Italia e il territorio di una cinquantina di chilometri della Sicilia nordorientale. Questa la missione affrontata dagli iscritti alla prima edizione della Cursa dei Ciclopi, ultratrail con campo base nella citadina normanna, GPM e giro di boa alle falde del vulcano attivo più alto d’Europa: un itinerario aspro e primordiale, lungo la dorsale dei Nebrodi e parte del tratto più meridionale del Sentiero Italia. Ad aggiudicarsi la vittoria sono stati l'italiano Marco Gubert fra gli uomini e la britannica Sabrina Verjee fra le donne. Lo specialista trentino delle ultradistanze ha completato la prova in 86 ore, 28 minuti e 18 secondi, la sua collega inglese ha da parte sua scritto la storia al femminile in 109 ore e 49 minuti esatti. In entrambi i casi prestazioni-monstre al capolinea della CDC d’esordio, in buona sostanza versione… mediterranea del Tor des Géants da 330 chilometri sulle Alte Vie della Valle d’Aosta ed a questo strettamente imparentato, con un DNA comune e come oltretutto denuncia la sua denominazione. Non a caso, alcuni dei “Ciclopi” della primavera siciliana sono proprio i “Giganti” in azione nella prima metà di settembre sulle Alpi Occidentali!

© Cursa di Ciclopi Ufficio Stampa

Chef di prim’ordine e più recentemente imprenditore edile, Gubert ha “cucinato” a fuoco lento i suoi avversari, “costruendo” mattone su mattone un successo che incornicia un palmarès eccezionale, staccando di cinque ore e cinque minuti Sebastien Raichon. Vincitore alla fine della scorsa estate del Tor des Glaciers (versione estrema del Tor des Gèants con i suoi 450 chilometri), il francese come da pronostico della vigilia era l’altro grande candidato al successo finale ma alla distanza ha dovuto alzare bandiera bianca, chiudendo in 91 ore e 33 minuti.

© Cursa di Ciclopi Ufficio Stampa

Perso con grandissimo onore il confronto diretto con il nostro Gubert, Raichon ha poi difeso senza troppi affanni la seconda posizione dal giapponese Wataru Iino che ha fatto ritorno a Cefalù centodue ore e quattro minuti dopo averla lasciata, sabato 22 aprile: dieci ore e 31 minuti dopo il biondo Sebastien. C’erano una volta un italiano, un francese e un giapponese, insomma: podio internazionale, anzi mondiale (diciassette le nazioni rappresentate al via) che alza fin da subito l’asticella di una gara che potrebbe ora solleticare l’immaginazione (e la pianificazione) di molti atleti élite nella disciplina dell’endurance. A completare la top five maschile (sempre all’insegna del carattere globale della CDC) sono stati il bulgaro Pirin Galov e l’elvetico Martin Perrier.

© Cursa di Ciclopi Ufficio Stampa

Quinta a pari merito con Perrier e ovviamente prima tra le donne, la veterinaria del Surrey Sabrina Verjee che ha tagliato il traguardo con il tempo finale di 109 ore e 48 minuti esatti. Vincitrice lo scorso mese di settembre del Tor des Géants 330K, la straordinaria Sabrina ha staccato di nove ore e due minuti Claire Bannwarth (ottava della classifica generale alle spalle del rumeno Claudiu Beletou). Due secondi posti nelle due classifiche di genere insomma per il tricolore francese. Il terzo gradino del podio femminile è stato invece a lungo oggetto di un titanico (più propriamente… ciclopico) testa a testa tra Susan Mueller e Kazumi Konda ma - dopo il crollo della tedesca - la specialista giapponese è stata raggiunta da Giuseppina Casella, tagliando il traguardo insieme all'italiana con lo stesso tempo finale di 163 ore e 57 minuti esatti (ventunesima posizione del ranking), vale a dire quattro ore e tre minuti prima dello scadere del tempo massimo (una settimana=168 ore).

© Cursa di Ciclopi Ufficio Stampa

Dei cinquantanove atleti partiti da Cefalù sabato 22 aprile, ben trentatré sono stati i finisher ufficiali, quelli in grado di raggiungere il traguardo nel pomeriggio di sabato 29 aprile entro il tempo massimo. Altri cinque hanno poi attraversato la linea d'arrivo della prova. Ventidue quindi i DNF, tra di loro anche le nostre Francesca Canepa e Marina Plavan. Nella top ten finale (rispettivamente nono e decimo) anche il francese Stephane Higueret e l’elvetico Matteo Ceresa mentre Stefano Delbarba - tredicesimo assoluto in 135 ore, 10 minuti e sei secondi - è il secondo ultra atleta italiano al traguardo dopo il vincitore Gubert.

© Cursa di Ciclopi Ufficio Stampa

“Nonostante qualche imprevisto con le condizioni meteo, che hanno imposto di modificare il percorso sull'Etna tutto è andato per il meglio, con gli atleti e le atlete entusiasti di un percorso che unisce mare e montagna e che al di là di ogni aspettativa mostra la Sicilia in tutto il suo splendore, con passaggi fra bellezze artistiche e architettoniche e panorami mozzafiato. Gli atleti sono stati assistiti lungo il percorso dai nostri volontari e dal personale sanitario: medici e massaggiatori per far fronte alle necessità che una gara di questo tipo può comportare per il fisico degli atleti. Uno degli aspetti di questo tipo di gare che si accompagna all'ovvio elemento prettamente sportivo, è quello di promuovere una relazione sana con l'ambiente, con quello montano come con quello marino e le regole sono quindi molto stringenti per gli atleti." (Giorgio Cambiano - Associazione Triscele Trailers, società organizzatrice dell’evento)