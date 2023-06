Da Alta a Capo Nord, Di Martino: "Prossimi al punto di non ritorno: invertire la rotta con azioni urgenti"

È partita da Palazzo Marino la missione etico-sportiva nella quale la ultrarunner milanese è - non solo virtualmente - affiancata da molti sportivi comuni

© In Extremis-Last Run Press Office È entrata nel vivo nella mattinata di giovedì 29 giugno a Palazzo Marino “In Extremis-Last run against climate change”, l’ultima impresa sportiva della ultrarunner Ivana Di Martino con destinazione Capo Nord (in Norvegia) contro il cambiamento climatico. La missione multitasking gode del patrocinio del Comune di Milano e prevede un percorso dello sviluppo di 338 chilometri (dalla città di Alta fino a Nordkapp) per un totale di 3400 metri di dislivello. Si svolgerà da martedì 4 a venerdì 7 luglio attraverso splendidi scenari naturali più che mai a rischio, fino a raggiungere l'estremità settentrionale del continente europeo. Il suo obiettivo è la sensibilizzazone dell’opinione pubblica sul cambiamento climatico e la diffusione della cultura della sostenibilità.

© In Extremis-Last Run Press Office

Non è la prima volta che Ivana Di Martino si cimenta in imprese sportive al limite per sostenere progetti di valore sociale: dalle iniziative a favore dei bambini alle battaglie per le donne o le persone malate.

“Ogni impresa nasce da una mia paura e mi serve a trovare una me stessa più forte e a raggiungere obiettivi che sembravano impossibili. La corsa è l’unica cosa che mi fa sentire libera, forte e invincibile e che in momenti complicati della mia vita mi ha permesso di ritrovare la forza. Questa forza, che sperimento io, vorrei diventasse fattore comune con gli altri e indirizzasse le energie di tutti noi verso questioni sociali importanti e spesso urgenti. Il cambiamento climatico è una di queste: siamo in extremis. Lo scenario attuale, ormai prossimo al punto di non ritorno, richiede azioni repentine per invertire la rotta verso un nuovo modo di vivere l’ambiente. Essere qui oggi, nella mia città, nella cornice di Palazzo Marino, è per me una grande emozione oltre a rappresentare un enorme stimolo per la missione”.

© In Extremis-Last Run Press Office

A fare gli onori di casa a Palazzo Marino è stata l’Assessora allo Sport Martina Riva:

“Quella di Ivana Di Martino è una sfida sportiva e una missione ambientale che avevamo il dovere di sostenere. Siamo felici che il suo viaggio parta simbolicamente dalla sede del Comune di Milano. L’impegno dell’Amministrazione comunale a favore dell’ambiente e del pianeta è costante e deve continuare ad essere alimentato da quante più occasioni possibili. In Extremis è una di queste”.

L’impresa “In Extremis” è in realtà già iniziata. Attraverso una piattaforma tecnologica, molti sportivi e solo loro stanno dando il loro contributo in termini di chilometri percorsi a piedi, in bici o di corsa, per coprire la distanza tra Milano e la località norvegese di partenza, accompagnando quindi Ivana ad Alta. Il totale dei chilometri ha già colmato la distanza, ma il coinvolgimento non si ferma: ogni settimana si raggiungono in media ventimila chilometri. In occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente (il 5 giugno scorso) è nata la foresta di In Extremis, in collaborazione con Treedom. Anche in questo caso l’invito rivolto alla cittadinanza è stato quello di contribuire piantumando un proprio albero e lasciando così un segno concreto.

© In Extremis-Last Run Press Office

Ivana correrà il corrispettivo di più di due maratone al giorno per quattro giorni consecutivi. A sostenere la performance Allianz Bank Financial Advisors, EA7 Emporio Armani, ESET, Mondora, ecomunicare, Soin & Co, Jodago, Canottieri Milano e MediaOne.

Per maggiori informazioni: https://inextremis.ivanadimartino.com/