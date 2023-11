CURSA500-Cursa di Ciclopi: chiamata all'azione per endurance trailers di lunghissimo corso

ENDURANCE TRAIL

La seconda edizione dell'esclusivo evento con campo base a Cefalù accende fantasia e ambizione degli endurance trailers più irriducibili

© Cursa di Ciclopi Press Office Verrebbe da dire: dagli stessi autori del Tor des Géants, ecco a voi la Cursa di Ciclopi! Un percorso ancora più suggestivo e un format rinnovato nella sua formula: semplice quanto impegnativa, per un'esperienza estrema, selvaggia e indimenticabile alla scoperta di una delle isole più belle del mondo - la Sicilia, naturalmente! - dove il mare incontra la montagna, l’Etna sorveglia dall'alto dei suoi tremilatrecento metri parchi e riserve naturali, dove arte e cultura si sposano con l’ospitalità e i sapori dell'isola più grande d'Italia e del bacino del Mediterraneo. Si presenta così, ricca di novità e carica di aspettative, la seconda edizione di CURSA500-Cursa di Ciclopi, un must per gli atleti disposti a spostare... quasi all'infinito il limite superiore della fatica quasi alla stregua di una ragione di vita.

L'endurance trail organizzato da Triscele Trailers in collaborazione con VDA Trailers (già ideatori appunto dell'evento TORX e di GTC Gran Trail Courmayeur), è già in calendario da venerdì a domenica 28 aprile 2024. I pettorali a disposizione sono soltanto duecento e la corsa (anzi la "Cursa)" per diventare Ciclopi è scattata virtualmente (ma non così tanto!) già da un mese: per la precisione domenica 15 ottobre, data di apertura della campagna iscrizioni.

A vincere la prima (e già leggendaria) edizione tra gli uomini è stato la scorsa primavera lo specialista trentino dell'ultradistanza Marco Gubert. Tanto umile e modesto quanto tosto e inarrestabile, Marco (che ha preceduto il biondo e boccoluto francese Sébastien Raichon (vincitore del Tor des Glaciers nel 2022 e quest'anno) chiuse alla fine di aprile la missione-vittoria in 86 ore, 28 minuti e 18 secondi. Da parte sua, la veterinaria inglese Sabrina Verjee - vincitrice del Tor des Géants l'anno scorso - confermò a pochi mesi di distanza sulle aspre montagne della Sicilia i suoi "winning ways" sulle Alte Vie valdostane, facendo ancora una volta la differenza sulla concorrenza di genere, per rientrare a Cefalù 109 ore e 48 minuti esatti dopo averla lasciata.

Una gara unica, la "Cursa", che vuole crescere nei numeri, nel livello tecnico e nell’organizzazione. Con un percorso lungo oltre cinquecento chilometri e un dislivello positivo di ventimila metri abbondanti, attraverso paesaggi e scenari unici al mondo, CURSA500-Cursa di Ciclopi propone un viaggio attraverso miti e leggende della Sicilia incredibile ma soprattutto fuori dalla portata dei più e di fatto riservato ad un paio di centinaia di atleti, anzi specialisti, forse addirittura supermen (e superwomen, si capisce). Non a caso le bandierine a fianco della lista iscritti (e delle classifiche) raccontano di un parterre di atleti provenienti da ogni angolo del pianeta. Tanto lontano bisogna andare per trovare candidati all'altezza del compito.

I magnifici duecento si lanceranno in una sfida dalla modalità più impegnativa per definizione: in completa autonomia, orientandosi esclusivamente con il proprio navigatore satellitare. Lungo la loro strada i candidati alla difficile missione-finisher potranno contare sul conforto (temporaneo ma fondamentale) di una ventina di strutture ricettive convenzionate, situate ad una distanza minima di venti e massima di quaranta chilometri l'una dall'altra, dove sostare per riposarsi e rifocillarsi prima di mettersi nuovamente in marcia.

Si parte da Cefalù, uno degli otto borghi più belli d’Italia toccati dal percorso: dalla scenografica cittadina sulla costa del Tirreno (in provincia di Palermo), gli atleti "muoveranno" per seguire (o per meglio dire: cercare) una traccia che attraversa il territorio di quarantanove comuni, quattro parchi regionali, due riserve naturali e due siti naturalistici, parte del tracciato del Sentiero Italia e la dorsale dei Nebrodi fino alle pendici dell’Etna, il vulcano attivo più alto d’Europa continentale. Per toccare infine la costa tirrenica e fare rientro al punto di partenza. Luoghi, scenari e paesaggi che - pur nella loro denominazione evocativa - restituiscono solo in parte l’idea di bellezza, spirito selvaggio e unicità di CURSA500-Cursa di Ciclopi.

Last but not least, come si usa dire, l’endurance trail siciliano fa parte del circuito mondiale TORX® eXperience e mette a disposizione dei suoi finishers 20 PAX per il TOR330-Tor des Géants del 2025. Come dire che - pur nel suo carattere estremo - nemmeno la Cursa di Ciclopi è un traguardo definitivo per i gli adepti della disciplina!

Regolamento, percorso e ulteriori informazioni sono disponibili sulla pagina web https://cursadiciclopi.com/it/