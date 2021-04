Corrono, studiano, crescono: missione futuro per gli allievi trail del "professor" Collé 

TRAILRUNNING

Il due volte vincitore del Tor des Geants tutor d'eccezione dell’iniziativa “targata” Hoka One One alla ricerca dei campioni di domani.

di

STEFANO GATTI

Penalizzato dai ripetuti periodi di lockdown del 2020, Rookie Team non lascia anzi raddoppia, o meglio rilancia. Il progetto giovani pensato da Hoka One One, torna anche quest’anno ed offre (in partnership con Karpos) una nuova chances di mettersi alla prova in gara sotto le insegne del brand americano ai prescelti dello scorso anno – riconfermati in blocco – ai quali il contest ufficialmente partito permetterà di aggiungere altre giovani speranze della corsa sui sentieri tricolore.

«Lo scorso anno le restrizioni dovute a Covid-19 hanno praticamente cancellato il calendario agonistico estivo e non ci hanno permesso di far vivere ai ragazzi l’esperienza-gara come l’avevamo immaginata. Da qui l’idea di riconfermare in blocco il gruppo 2020, con la possibilità di inserire alcune new entries grazie alla nuova partnership con KARPOS che da quest’anno affianca HOKA ONE ONE nella realizzazione del progetto».

Ad entrare con queste parole nei dettagli del progetto 2021 è stato Franco Collé, 42enne ultratrailer valdostano, originario di Gressoney-Saint-Jean, dalla scorsa estate recordman di salita e discesa dal Monte Rosa (il “quattromila” di casa) nonché due volte vincitore del durissimo Tor des Geants 330K sulle Alte Vie della Valle d’Aosta: nel 2014 e poi ancora nel 2018. Insomma, un maestro-guru-coordinatore (e chi più ne ha, più ne metta) come ce ne potrebbe essere davvero pochi altri, per i campioni di domani.

Questi i nomi delle ragazze e dei ragazzi selezionati nello stage che si era svolto all'inizio della scorsa estate a Vezza d'Oglio (BS) sui sentieri dell'Adamello Ultra Trail:

Angelica Bernardi, Alessandro Crippa, Gabriele Gaggero, Valentina Giorgi, Christian Lucchini, Luca Merli, Alessandro Riva, Lorenzo Rot Martir, Marco Salvadori, Mirko Sanelli, Carlotta Uber.

Come entrare a far parte del gruppo? Semplicissimo… L’identikit del candidato ideale è questo:

«Cerchiamo ragazzi e ragazze tra i 18 e 22 anni, che siano estroversi, creativi e amino correre in montagna. Per entrare nel Rookie Team dovranno compilare un semplicissimo format online entro il 10 maggio, nel quale si dovranno presentare e convincerci a scegliere proprio loro. In palio vi è la partecipazione a eventi mitici, team building, raduni, materiale tecnico di altissimo livello e non solo. Sarà un’irripetibile occasione per correre e crescere insieme».

Per la sua seconda edizione (o meglio, come detto, la prima… e mezzo!) il progetto Rookie Team si arricchisce della partnership con KARPOS che affianca HOKA ONE ONE, nell’ottica di offrire ai ragazzi un pacchetto completo e di altissima qualità.

“Per un marchio giovane, lavorare con i giovani è normale – dichiara Marco Capretta, Responsabile Marketing di KARPOS. “Ci è subito piaciuta l'idea di far crescere un gruppo di trail runners sotto la guida e l'esperienza di atleti importanti che possano dare loro consigli preziosi. Un merito particolare per questo sodalizio va riconosciuto a Franco Collé, che ci ha fatto incontrare una realtà a noi molto vicina a livello di valori come HOKA ONE ONE. Da parte nostra è tanta la voglia di far tornare a correre questi ragazzi dopo un periodo caratterizzato da mille limitazioni».

Soddisfazione per questa nuova collaborazione - che porterà indiscussi benefit al progetto Rookie Team - l’ha espressa anche Simone Ponziani, CEO di Artcrafts International, Distributore Esclusivo di HOKA ONE ONE per l’Italia.

«Lo scopo del Rookie Team è di mettere in contatto i protagonisti futuri del trail running con gli atleti più affermati del presente, per uno scambio di esperienze che è unico nel settore. Non solo, Rookie Team ribalta la prospettiva del running: da sport individuale a – in qualche modo – sport di squadra, proprio grazie alla dinamica di condivisione che si crea nel team. Per questo siamo stati felici di creare una partnership con un brand prestigioso come KARPOS che condivide la nostra visione, rafforzando il senso del progetto. Insieme riusciremo a offrire a questi ragazzi un patrimonio di esperienze ed un supporto tecnico ancora più significativo».