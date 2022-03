Conti senza rivali nel Castle’s Trail femminile, Ghiano la spunta nel finale su Brunod

TRAILRUNNING

La campionessa milanese ed il giovane talento piemontese inaugurano con la vittoria il prestigioso circuito trail valdostano.

di

Stefano Gatti

Il Tour Trail Valle d’Aosta ha preso il via da Verrès con la quinta edizione del Castle’s Trail. Trecento atleti al via e due protagonisti assoluti: Gianluca Ghiano e Fabiola Conti che si sono imposti sulla concorrenza - altamente qualificata e particolarmente battagliera - al termine di una prova da 23 chilometri di sviluppo e 1350 metri di dislivello positivo. Per la campionessa milanese (ufficiale degli Alpini) e per la giovane promessa di Pinerolo, elemento di punta dei Brooks Trail Runners, la conferma di un ottimo stato di forma, all’inizio di una stagione lunga ed impegnativa. Andrea Chiericato

Un nutrito contingente valdostano, ovviamente, ma anche atleti da tutta l’Italia e concorrenti da Messico, Italia e Giappone per l’appuntamento inaugurale del circuito TTVDA che si compone quest’anno di cinque tappe (con l’aggiunta di due gare amiche) e che può vantare un… gemello “only-up” - il Défi Vertical - al via il 1. Maggio con il Vertical di Fénis, primo di sei appuntamenti.

Fabiola Conti senza rivali intanto a Verrés, il paesino di fondovalle dominato dalla massiccia fortezza che dà il nome alla prova. Portacolori di Runaway Milano ASD, Fabiola è stata protagonista di una performance impeccabile, chiusa tra l’altro appena fuori dalla top ten assoluta (dodicesima), imponendosi in due ore, 21 minuti e 24 secondi davanti alla padovana – da anni ormai residente in Valle d’Aosta - Lisa Borzani, giunta al traguardo 60esima assoluta, con un distacco di poco superiore alla mezz’ora: 32 minuti e 35 secondi. Terzo gradino del podio per la valdostana DOC Marcella Pont, anche lei sotto le tre ore di gara con il finish time di due ore, 58 minuti e 19 secondi. Assente invece l’altra atleta (anzi, campionessa) local” Gloriana Pellissier.

In campo maschile il piemontese Gianluca Ghiano ha sfruttato la discesa (il suo terreno ideale) per staccare Mathieu Brunod nella picchiata finale su Verrès e risolvere a proprio favore la sfida (durata buona parte della gara) con il rivale valdostano, alla fine secondo con quarantotto soli secondi di ritardo. Reduce dall’esperienza alla Transgrancanaria Maratón di due settimane prima (conclusa con un ritiro per un errore di tracciatura del percorso nei primi chilometri), il talento emergente dei Brooks Trail Runners si è rifatto con gli interessi, vincendo con il finish time di due ore, due minuti e sei secondi.

Prima della fuga decisiva, nel finale di gara Gianluca aveva già tentato una prima volta l’allungo, vanificato però da qualche indecisione sul percorso (un problema che si ripete, dopo quello delle Canarie), permettendo a Brunod di riagganciarlo. Più staccato, ma comunque sul terzo gradino del podio un altro valdostano: Gilles Roux, al traguardo con un ritardo di sei minuti e 46 secondi.

Fabiola Conti:

“Venire in Valle d’Aosta per allenarsi gareggiando è sempre un piacere, perché considero questo posto casa mia. Quest’anno prendo parte alle Golden Trail Series, ma ho intenzione di partecipare a tutte le prove del Tour Trail e del Défi Vertical. Mi piacciono queste montagne, sono le montagne d’Italia. A Verrès non ero mai stata ed è stato bello scoprire questi sentieri. Gara in solitaria? Non mi volto mai indietro a controllare le avversarie, punto sempre lo sguardo avanti per cercare la vittoria”.

Gianluca Ghiano:

“Incastrare tutti gli impegni agonistici non è mai facile, ma ci tenevo a tornare sui sentieri sui quali ho corso la mia prima gara di trail. Io e Mathieu Brunod siamo amici ed è stato bello gareggiare insieme. Mi spiace solo per l’errore sul finale: ho sbagliato io. L’organizzazione e la tracciatura sono state perfette. Sono felice di questo successo”.

La quinta edizione del Castle’s Trail è stata organizzata dalle Amministrazioni comunali di Verrès, Challand-Saint-Victor e Montjovet, già al lavoro per proporre qualche novità per la sesta edizione. Il Tour Trail VDA riparte praticamente subito, dopo un solo weekend di pausa: sabato 2 aprile il circuito valdostano fa tappa nella vicina Arnad per il Traverse Trail che torna in calendario dopo due anni di assenza e che consentirà di scoprire la località, celebre per la Festa del Lardo. Ventidue chilometri (1800 metri di dislivello positivo) in mezzo a vigneti, frutteti e numerosi villaggi di montagna. Un percorso non così lungo, che presenta però alcuni passaggi impegnativi e che di fatto ricalca quello delle precedenti edizioni. Alcuni tratti sono stati sistemati e modificati, ma il disegno complessivo della prova resta quasi immutato.

Le iscrizioni alla gara organizzata dall’Associazione giovanile Le Dzoveo de Arna sono aperte sul portale Wedosport. La quota unica di partecipazione è di 25 euro. Potranno prendere parte al Traverse Trail tutti i concorrenti che hanno compiuto il quindicesimo anno di età. Per i più piccoli ci sarà invece un mini trail in località La Keya, un modo per avvicinare i giovani a questa disciplina sportiva sempre più praticata. Le iscrizioni per la prova giovanile potranno essere effettuate sul posto, a partire dalle 14.30 di sabato 2 aprile.

