Conti e Pattis a tutta birra a Pedavena, Borgialli e Guerini nella 45K di Dolomiti Beer Trail  

Iacopo Brasi e Kristel Mottin vincono la prova d’ingresso dell’evento che ha dato il via al circuito nazionale griffato Salomon.

Dopo lo stop forzato del 2020 a causa dell'emergenza sanitaria e la cauta ripresa dell'anno scorso, lungo i sentieri che collegano la storica Birreria Pedavena con i sentieri del Monte Avena, del Croce d’Aune, di Fonzaso, di Sovramonte e di Lamen, è andata in scena la quinta edizione di Dolomiti Beer Trail. Oltre mille runners, partiti dai locali della “Fabbrica in Pedavena” (la più grande birreria in Italia), hanno corso lungo i sentieri feltrini, suddivisi nei tre itinerari lungo i quali si è svolto l'evento: 45, 24 e 12 chilometri. La prova più attesa era quella sulla distanza intermedia che ha inaugurato le Golden Trail National Series Italy 2022 by Salomon, con i suoi 1400 metri di dislivello positivo.

È stato l’azzurro dello scialpinismo Alex Oberbacher (Team Crazy) a prendere inizialmente il comando della gara d'apertura del circuito tricolore. Al passaggio sul Monte Avena Oberbacher vantava qualche decina di secondi di vantaggio sugli inseguitori, ma durante la lunga cavalcata che riportava gli atleti nello splendido parco della Birreria Pedavena, Daniel Pattis (Brooks Trail Runners) e Stian Dahl Sommerseth (Hoka X Untold Movement) sono rientrati sul battistrada, relegandolo al terzo posto della classifica. Nella discesa finale è stato l'altoatesino Pattis - specialista della corsa in montagna e vincitore un mese a e mezzo fa della Transgrancanaria 17K- a rompere gli indugi, andando a tagliare in solitaria il traguardo con il tempo di un’ora, 45 minuti e 10 secondi. Seconda piazza confermata per il norvegese Dahl Sommerseth, a 42 soli secondi dal vincitore.

Nella prova femminile di GTNS Italy Fabiola Conti ed Alice Gaggi si sono sfidate per la vittoria ed è stata la campionessa che corre per i colori di Salomon/Runaway Milano ASD ad imporsi, chiudendo la sua fatica vincente con il finish time di due ore, tre minuti e 47 secondi che le è valso anche la 29esima piazza della classifica assoluta. Per l’inossidabile valtellinese Gaggi, in forze ai Brooks Trail Runners, secondo gradino del podio con un distacco di un solo secondo inferiore ai cinque minuti. Più staccata ancora la giovane promessa azzurra Martina Cumerlato (La Sportiva/Team GEFO). Terzo posto finale per la vicentina, al traguardo in due ore, 14 minuti e sei secondi.

Nella gara lunga da 45 chilometri (e 2400 D+) non c’è stata storia per il successo finale: Riccardo Borgialli (Salomon/Sport Project VCO) ha messo tutti alla spalle con il tempo di tre ore, 58 minuti e 56 secondi, precedendo al traguardo Enrico Bonati (Team Mud&Snow AS) e Giovanni Tacchini (Team Valtellina), staccati rispettivamente di sette minuti e 25 secondi e di undici minuti e 19 secondi. Moira Guerini (US Malonno) vince la 45K femminile in quattro ore, 54 minuti e 19 secondi, piazzandosi al 21esimo posto della classifica assoluta. Sotto il muro delle cinque ore anche Silvia Serafini (a cinque minuti e 17 secondi dalla vincitrice) mentre sul terzo gradino del podio sale Erika Cecchel con il tempo di cinque ore, otto minuti e 16 secondi.

Nella prova d’ingresso dell’evento Dolomiti Beer Trail - quella breve ma intensa da 12 chilometri - la vittoria porta la firma di Iacopo Brasi (Team Scott/La Recastello Radici Group, 53 minuti e sei secondi) davanti a Stefano Anesi (Atletica Trento) e a Michele Meridio (Brooks Trail Runners), staccati rispettivamente di due minuti e 45 secondi e di sei minuti e 6 secondi. Molto più incerta l’esito della sfida in campo femminile: Kristel Mottin (Runners Team Zanè, 28esima assoluta) vince con il tempo di un’ora, 12 minuti e 59 secondi, precedendo di soli 28 secondi Alessia Menel (Giro delle Mura Città Feltre), mentre Elisabetta Pozza (Tri Schio ASD) taglia il traguardo in un’ora, 5 minuti e 37 secondi, salendo sul terzo gradino del podio.

Scattato con una prova ad altissimo livello in Veneto, il circuito tricolore GTNS griffato Salomon attende ora l’estate per i suoi prossimi appuntamenti. Cancellato infatti l'appuntamento di metà maggio delle Finestre di Pietra (a causa dell'emergenza sanitaria legata alla peste suina), le sfide si faranno caldissime nel doppio appuntamento ravvicinato del mese di luglio: Bettelmatt Skyrace di sabato 9 luglio e Dolomyhts Run Skyrace di domenica 17. Poi i riflettori saranno puntati sul gran finale: la Transpelmo Skyrace di domenica 4 settembre.

Per i top runners però il focus è in qualche modo già puntato suiin programma alla fine di ottobre nell'arcipelago portoghese dell'Oceano Atlantico, dove convergeranno i protagonisti del circuito principale -- che scatta il prossimo 29 maggionei Paesi Baschi spagnoli e quelli delle dodici serie nazionali (compresa quella italiana) e sovranazionali che compongono il "sistema" Golden Trail.