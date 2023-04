Cech Vertical: De Divitiis e Sangalli, incursione vincente nella "prima" di GoInUp

VERTICAL RUNNING

Successo di partecipazione e di critica per la prova d'aprrtura del circuito only-up valtellinese

© Ceh Vertical Race Ufficio Stampa Doppietta lecchese nella Cech Vertical Race di Traona, prima delle dieci tappe di GoInUp, il circuito di gare vertical a scopo benefico della Bassa Valtellina, quest’anno alla sua quinta edizione. Ben duecento cinquanta gli atleti che hanno accettato la sfida di sola salita sul muscolare tracciato con partenza a Valletta (frazione del comune di Traona) e arrivo nella suggestiva Piana di San Bernardo (comune di Civo). La scheda tecnica prevedeva un ripido itinerario da tre chilometri e mezzo di sviluppo e 590 metri di dislivello positivo sulle prime rampe della Costiera dei Cech, versante retico della Valle dell’Adda.

Regina di GoInUp 2022, l’esperta Barbara Sangalli (AS Premana) ha ripreso da dove aveva lasciato, ovvero sbaragliando la concorrenza. Nella prova maschile invece Giovanni Dedivitiis (Team Pasturo ASD) ha inciso per la prima volta il proprio nome nel "giovane" albo d’oro della prova. La sua però è stata una vittoria tutt’altro che scontata. Il percorso ricalcava in parte quello proposto nel 2019, in occasione della prima (e fino a quest’anno unica) edizione dell’evento. Diverso però il finale, con arrivo nella suggestiva piana della chiesa di San Bernardo.

A fare l’andatura sulle prime rampe verso la chiesa di Sant'Apollonia e successivamente all'abitato di Santa Croce, tre giovani skyrunners di talento. Insieme a Dedivittis lo scialpinista premanese Martino Utzeri e il "local" morbegnese Francesco Bongio. Nel tratto finale il ventitreenne Dedivitiis ha cambiato marcia, allungando per la vittoria con il tempo finale di 24 minuti e 31 secondi davanti a Bongio (GS CSI Morbegno, staccato di 33 secondi) e ad Utzeri (AS Premana) che ha attraversato la linea dell’arrivo un minuto e cinque secondi dopo il vincitore. Chiudono la top five nell’ordine Davide Zugnoni (CA Lizzoli) e il “falco” lecchese Luigi Pomoni.

Al femminile la supremazia di Barbara Sangalli è stata schiacciante: 31 minuti e 13 secondi (45esima posizione assoluta) per la cinquantunenne atleta della Valsassina, per un vantaggio di tre minuti e tre secondi su Jessica Sciaini (Team KV Lagunc), che nel finale è riuscita a spuntarla su Giorgia Fascendini del team GP Santi Nuova Olonio. Al traguardo in35 minuti e 52 secondi. Cinzia Cucchi (ASD Castelraider) e la portacolori di Ardenno Sportiva Monica Bonesi hanno sigillato la top five donne.

© Ceh Vertical Race Ufficio Stampa

Prossimo appuntamento del circuito serale e infrasettimanale GoInUp 2023 (si corre sempre alle venti di sera del mercoledì) è l’inedita Risciö-Up di mercoledì 10 maggio a Villa Pinta (nel comune di Buglio in Monte). Prima però i verticalisti più puntigliosi avranno la possibilità di migliorare la preparazione venerdì 5 maggio nella Pietro Vertical di Ardenno, gara amica che pur non essendo inserita nel circuito darà comunque un contributo a scopo benefico.