Cech-Up Traona: Bertolini e Collinge da record nella prima di GOinUP 2025

Edizione numero quattro da grandi numeri e grandi firme per la Cech-Up di Traona (in provincia di Sondrio): nuovo record di presenze e nuovi primati cronometrici sul percorso, sia in campo maschile che in gara-donna. Partenza ad altissima intensità quindi per GOinUP, il circuito podistico a scopo benefico della Bassa Valtellina. La bella gara proposta dal Consorzio Traona-Prati di Bioggio (con patrocinio dell’amministrazione comunale e supporto delle locali proloco e della Protezione Civile) ha sfiorato le cinquecento presenze: 488 per la precisione i pettorali staccati dal comitato organizzatore.