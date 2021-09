Bonaldi e Pedroni dominano la MAGA Skymarathon, successi di Poli e Tiraboschi nella Skyrace

SKYRUNNING

Strapotere "local" nella suggestiva prova che tocca le montagne principali dell'Alta Val Serina, nel cuore selvaggio delle Orobie bergamasche.

di

STEFANO GATTI

Sergio Bonaldi e Cecilia Pedroni nella prova marathon, Paolo Poli e Laura Tiraboschi in quella sky. Sono loro i vincitori della MAGA 2021, la super classica orobica dell’Alta Val Serina, tornata in calendario dopo la sosta forzata del 2020. Oltre 350 atleti ai nastri di partenza, un successo organizzativo senza precedenti se si pensa che - nel primo fine settimana di settembre - servivano le dita di due mani per contare le concomitanze di alto livello solo sull’arco alpino italiano.

La passione sportiva dello staff coordinato da Davide Scolari è stata ripagata dai numeri e dal livello dei concorrenti che si sono sfidati sui due percorsi disegnati sulle pendici di Menna, Arera, Grem e Alben, le quattro montagne dalle cui iniziali prende il nome la gara e che delimitano la conca dell’Alta Val Serina, il solco che attraverso il Colle di Zambla mette in comunicazione le due principali vallate prealpine della provincia di Bergamo.

Quasi duecento gli atleti che alle prime luci dell’alba -– si sono avviati a passo di corsa sullo spettacolare e molto tecnico anello della. A lottare per un posto sul podio oltre - ai “local” Luca Carrara e Sergio Bonaldi - il veneto Mattia Tanara (Team Scott Sport Italia) ed il “Falco” (di Lecco) Danilo Brambilla. Incerta e combattuta anche la gara in rosa grazie alla presenza della lariana Paola Gelpi (Team La Sportiva), impegnata a “gestire” le bergamasche Cecilia Pedroni e Maria Eugenia Rossi.

Sergio Bonaldi ha letteralmente dominato la gara. Quella del portacolori Autocogliati Run stata una cavalcata trionfale, culminata con la vittoria ed un finish time di quattro ore, 46 minuti e 18 secondi. Più incerta la sfida per i restanti gradini del podio. L’ha spuntata Luca Arrigoni, secondo ma staccato di ben diciotto minuti e 36 secondi dal proprio compagno di squadra, su Mattia Tanara che ha chiuso terzo a ventidue minuti e 34 secondi. Top ten completata nell’ordine da Luca Carrara, Ivan Milesi, Daniele Carrobbio, Clemente Belingheri, Loris Bonzi, Nicolò Zanchi e Michele Gianbattista.

Se Bonaldi ha fatto il vuoto tra gli uomini, Cecilia Pedroni non è stata da meno nella prova femminile completando a doppietta Autocogliati nella skymarathon e piazzandosi al 18esimo posto della classifica generale. Per lei tempo finale di sei ore, 8 minuti e 13 secondi ed un confortante margine di sette minuti e 49 secondi su Paola Gelpi, unica rivale della Pedroni in gradi di… limitare i danni. Molto più staccata Chiara Galli (Team GAAREN beaHero), terza a più di mezz’ora dalla vincitrice (34 minuti e 20 secondi).

Nella versione Skyrace della MAGA (24 chilometri e 1500 metri D+) Paolo Poli e Laura Tiraboschi hanno messo in fila la concorrenza. Poli ha portato a quota tre i successi di giornata per Autocogliati, chiudendo in due ore, 32 minuti e 39 secondi la sua prova vincente. Lo hanno raggiunto sul podio Maurizio Merlini e Donatello Rota staccati rispettivamente di un minuti e 56 secondi e di due minuti e 23 secondi. Completano la top five Cristian Terzi e Jan Peterzelt. Al femminile, la Tiraboschi (27esima della generale) ha raggiunto per prima il traguardo (tre ore, un minuto e 39 secondi il suo tempo), con undici minuti e 22 secondi su Daniela Rota e quindici minuti e 33 secondi su Helene Papetti.