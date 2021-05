Alberto Vender e Alice Gaggi danno spettacolo in una caldissima “Special Edition” del Colmen Trail  

TRAILRUNNING

L’atleta trentino e la campionessa “local” firmano a Morbegno la prima tappa del circuito La Sportiva Mountain Running Cup.

di

STEFANO GATTI

Sulla “Montagna Magica” che domina Morbegno, alle porte occidentali della Valtellina, Alice Gaggi e Alberto Vender scalano il gradino più alto del podio e fissano la prima asticella del circuito La Sportiva Mountain Running Cup. Organizzato dal Team Valtellina – in conformità con tutti i protocolli e le norme di sicurezza in vigore - l’evento da 17 chilometri di sviluppo e 1100 metri di dislivello positivo ha visto ai nastri di partenza oltre quattrocento concorrenti: un contingente parecchio “impegnativo” in ottica emergenza sanitaria, appunto. Esame superato a pieni voti! La bellissima giornata ed il ritrovato lo spirito di competizione hanno fatto il resto.

Separati da “gabbie” fettucciate e ordinatamente disposte sui bollini dipinti sull’asfalto, gli atleti sono partiti (tutti insieme) dalla Colonia Fluviale di Morbegno, cittadina alal porte della Valtellina, sulla cui superficie gli atleti stessi hanno potuto entrare sostare per il tempo strettamente necessario per sbrigare le procedure standard pre e post-gara. Un paio di chilometri in piano per sfoltire il gruppo e ridurre al minimo gli “incolonnamenti” all’attacco dei primi tratti di sentiero, inevitabilmente angusti. Prima breve salita nella frazione di Campovico, per raggiungere la località Torchi Bianchi. Dopo una tecnica discesa verso l’abitato di Paniga, rotta sulla frazione di Desco (rilevamento del primo tempo intermedio), da dove ha preso inizio la scalata verso il GPM di giornata, posto sulla vetta boscosa della Colmen di Dazio. Da lì, una discesa inizialmente molto corribile, poi più tecnica (con il passaggio su facili ma tutt'altro che banali roccette) e poi di nuovo tutta da spingere fino al paesino di Dazio. Attraversato il quale, pochi tratti di asfalto alternati a sentiero ed acciottolato hanno catapultato gli atleti verso la picchiata finale sul prato della Colonia e la linea del traguardo.

Nella prova maschile Alberto Vender già dalla prima salita si è ritrovato solo al comando. Alle sue spalle i compagni di squadra Marco Filosi e Luca Merli. Sulla salita principale il portacolori del Team Salomon Italia ha forzato ulteriormente il ritmo scollinando con due minuti e mezzo di vantaggio sul primo inseguitore: l’amico ed avversario Marco Filosi. Dimostrando grande maturità, Vender non ha preso troppi rischi nella parte tecnica, per poi tornare a spingere nei tratti corribili. Sul traguardo della Colonia Fluviale, Vender (Team Salomon) ha fermato il cronometro sul tempo di un’ora, 24 minuti e 13 secondi. Sul podio lo hanno raggiunto i già citati compagni di allenamento Marco Filosi (Team Salomon), staccato di due minuti e 45 secondi e Luca Merli (Team Hoka One One), a quattro minuti e 10 secondi. Quarto posto per Mattia Gianola (Team Crazy, vincitore nel 2019 dell’ultyimw edizione del Colmen Trail) seguito da Andreas Reiterer (Team La Sportiva). Completano la top ten Daniele Andreis (Team La Sportiva), Gianluca Ghiano (Autocogliati), Marco Leoni (Team Crazy/Team Valtellina), Erik Gianola (As Premana La Peppa) e Cristian Modena (Team La Sportiva).

Pronostico rispettato nella prova femminile: la favorita della vigilia Alice Gaggi non ha delude il pubblico di casa, impostando fin dal via un ritmo insostenibile per le sue le avversarie. Alle sue spalle però sfida aperta per il podio con Francesca Rusconi, Barbara Bani, Lucia Moraschinelli e Martina Bilora a darsi battaglia sino alla fine. Dopo lo scollinamento in cima alla Colmen con un vantaggio di tre minuti su Francesca Rusconi (più staccata Barbara Bani), la portacolori del Team Crazy-Brooks Trail ha allungato ulteriormente nella lunga discesa finale che l’ha riportata sulla linea del traguardo un’ora, 43 minuti e 23 secondi dopo lo sparo del via. Confermato anche al traguardo l’ordine di passaggio sulla Colmen: Francesca Rusconi (Team La Sportiva) ha chiuso seconda, con distacco più che raddoppiato rispetto al GPM (sette minuti e 30 secondi), con Barbara Bani (Freezone) ad aggiudicarsi il terzo gradino del podio, a dieci minuti e 23 secondi dalla Gaggi. Quarta posizione per Martina Bilora (Team La Sportiva), quinta Lucia Moraschinelli (Gp Talamona).

Aperto dal Comen Trail, La Sportiva Mountain Running Cup punta ora verso la prossima tappa: la Ledro Sky di domenica 13 giugno, ormai veterana del circuito. Seguirà poi la Pizzostella Skymarathon (domenica 11 luglio) con i suoi 36 chilometri di sviluppo e più di 2500 metri di dislivello, con panorami da togliere il fiato. Si ritornerà in Trentino, il primo giorno di agosto, per Vigolana The Race, 20 chilometri e quasi 2000 metri di dislivello positivo tra le montagne del Trentino, tra pareti verticali e percorsi davvero tecnici. Appuntamento per la finale del circuito, la Latemar Mountain Race, in calendario domenica 12 settembre in Val di Fiemme, nel magnifico scenario del gruppo dolomitico del Latemar.