Italia in campo a Coverciano, porte chiuse e allenamento verso la Turchia. Discorso di Mancini alla squadra

IL GIORNO DOPO

Indifferenza dei tifosi per il ritorno degli Azzurri dopo la debacle di Palermo. Si prepara la sfida di Konya con qualche possibile "assenza"

L'Italia di Roberto Mancini, dopo la sconfitta inattesa di Palermo contro la Macedonia, che ha interrotto il cammino degli Azzurri verso i Mondiali di Qatar 2022, è tornata nella notte a Coverciano. Nessun tifoso era presente ad accogliere la squadra, come nessuno si è posizionato fuori dai cancelli del centro sportivo per tutta la mattina. Nel pomeriggio, in vista della gara di martedì con la Turchia a Konya, l'Italia ha svolto un allenamento a porte chiuse: prima della seduta il ct Mancini ha tenuto un discorso alla squadra disposta in cerchio e poi ha cercato di trasmettere al gruppo serenità.

Visto che l'impegno varrà solo per i punti del ranking Fifa, Mancini potrebbe esentare qualche giocatore di Milan, Napoli e Inter impegnati nella lotta per lo scudetto, ma anche della Juve considerato il big-match di domenica 3 aprile proprio contro i nerazzurri. Un'ipotesi ancora tutta da verificare, che dovrà essere presa in considerazione d'accordo con i diretti interessati.