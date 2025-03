Spalletti: "I gol sui calci piazzati? Andiamo oltre, non inneschiamo la psicosi"

"Sul primo gol han trovato l'uomo libero in area su una palla da metà campo, poi sul raddoppio io avevo messo Bellanova per avere più centimetri nel gioco aereo, ma si sa che loro sono molto bravi di testa", ha aggiunto. "Ancora gol presi su calci piazzati? Lo sanno tutti... Dobbiamo andare oltre e non innescare la psicosi - ha continuato -. Non ne voglio parlare". "Ora andremo a Dortmund a giocarci la partita - ha proseguito Spalletti -. Calafiori non lo sappiamo se ci sarà, ha sentito qualcosa di strano al ginocchio".