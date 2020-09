Ronaldo celebra su Instagram i 101 gol col Portogallo: "Traguardo storico"

Cristiano Ronaldo è l'uomo dei record. Anche in Nazionale, dove ha appena sfondato la soglia delle cento reti. "Che bel modo per raggiungere il mio obiettivo 100", ha scritto CR7 su Instagram festeggiando il traguardo dei 101 gol realizzati con la maglia del Portogallo grazie alla doppietta contro la Svezia. "Grazie a tutti i miei colleghi, allenatori e staff della nazionale che mi hanno aiutato a raggiungere questo traguardo storico", ha aggiunto il bomber della Juve in un altro post pubblicando una foto in cui è immortalato insieme ai compagni di squadra.