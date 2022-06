Rabiot non basta alla Francia: in Croazia è 1-1

NATIONS LEAGUE

Il centrocampista della Juventus sblocca in contropiede in avvio di ripresa, ma il rigore di Kramaric all’82’ vale il pareggio

La Francia non riesce a superare la Croazia e si deve accontentare dell’1-1 nella seconda giornata di Nations League. Nel gruppo 1 della League A, gli uomini di Deschamps sbloccano al 52’ con la firma dello juventino Rabiot, abile a scattare sul lancio di Ben Yedder e a infilare di mancino. Il nuovo entrato Kramaric però si procura e segna il rigore dell’1-1 all’83’, spiazzando Maignan. In League B, 1-1 tra Islanda e Albania.

La Francia si illude ma non supera la Croazia nel big match della serata di Nations League. I transalpini non vanno oltre l’1-1 esterno, venendo raggiunti dal rigore di Kramaric all’83’ dopo essere stati in vantaggio per buona parte della ripresa. Deschamps decide di dare spazio a tante seconde linee e tiene in panchina Mbappé e Benzema, insieme ad altre stelle della sua nazionale. I croati invece provano le loro migliori opzioni disponibili e sfiorano il vantaggio poco dopo il quarto d’ora, quando Budimir viene lanciato in contropiede ma perde il passo e non riesce a far male con la sua conclusione. Nel finale di primo tempo i francesi impegnano due volte Livakovic, prima con Diaby e poi con Tchouameni. Il vantaggio blue arriva comunque in avvio di ripresa con Rabiot, che scatta alle spalle di Juranovic per ricevere il lancio di Ben Yedder e infilare l’1-0 di mancino. La Croazia fatica a scuotersi, almeno fin quando Modric inventa un bel mancino dal limite, su cui Maignan vola. Griezmann spreca il raddoppio in contropiede e i croati non perdonano: il nuovo entrato Kramaric si procura un rigore sul goffo fallo di Clauss e lo realizza spiazzando Maignan per l’1-1. In un finale apertissimo, il portiere del Milan salva i suoi in un paio di occasioni, mentre dall’altra parte Griezmann fallisce il colpo della vittoria in contropiede. Il pareggio, comunque, mantiene entrambe le squadre in coda alla classifica del girone.

LEAGUE B

Nel gruppo 2, condizionato dall’impossibilità di giocare le partite della Russia, Islanda e Albania impattano 1-1. A Reykjavik, gli ospiti sbloccano alla mezz’ora con Seferi, ma il sigillo di Thorsteinsson al 4’ della ripresa ristabilisce la parità, che rimane fino al fischio finale. Islanda prima con due punti in due partite, l’Albania raggiunge Israele a uno (con un solo match giocato a testa).

LEAGUE C

Il Kazakistan prende il largo al comando del Gruppo 3, imponendosi 1-0 sul campo della Slovacchia. Basta un gol di Darabayev su assist di Astanov al 26’ per spingere la compagine a quota 6 punti, staccando proprio gli slovacchi in vetta. La fuga viene anche agevolata dallo scialbo 0-0 tra Bielorussia e Azerbaigian, entrambe in coda a un punto.



LEAGUE D

La Lettonia vince di misura contro il Liechtenstein e si prende la vetta solitaria del Gruppo 1. I baltici trovano i tre punti con la rete di Zjuzins al 73’ e staccano la Moldavia, fermata sullo 0-0 in Andorra dopo aver giocato tutto il secondo tempo in dieci uomini per l’espulsione di Stina al 43’.