Portogallo, Ronaldo: "Pallone d'Oro? Cosa potrei fare di più?"

10/06/2019

Dopo aver conquistato il trentesimo trofeo in carriera, Cristiano Ronaldo si autocandida per il prossimo Pallone d'Oro . " Il Pallone d'Oro? Cosa posso fare di più? Penso nulla, onestamente ", ha spiegato il portoghese dopo la vittoria contro l'Olanda. "Penso che aiuti tutto, sia i trofei collettivi che individuali - ha aggiunto -. Ma io non sono più ossessionato dai trofei, le cose accadono naturalmente. Lo ammetto, però, mi piacerebbe vincere un altro Pallone d'Oro ".

Parole forti e chiare, che confermano la voglia di primeggiare di CR7 e riaccendono il dualismo con Messi. Al netto di Salah e Van Dijk, del resto, anche nel 2019 in pole per l'ambito premio individuale ci sono sempre i soliti due: Cristiano contro Leo. La sfida eterna. In questa stagione nessuno dei due ha messo le mani sulla Champions, ma il portoghese ha conquistato la Nations League con la maglia della nazionale. Un titolo che alla resa dei conti potrebbe farela differenza.



"E' stato bello vincere questo trofeo - ha dichiarato CR7 -. Finché avrò la forza e la motivazione, continuerò a rappresentare i colori del Portogallo. Quando sono con la nazionale mi sento come a casa". "Sono in nazionale da 16 anni e provo ancora lo stesso entusiasmo di quando avevo 18 anni", ha aggiunto. "Darò sempre il massimo e i portoghesi sono sempre dalla mia parte, quindi li ringrazio per il loro entusiasmo per me -ha concluso l'attaccante della Juve -. Voglio aiutare il Portogallo a vincere altri trofei". Tutto col Sesto Pallone d'Oro nel mirino.