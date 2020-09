Nazionale, ultimi ritocchi: Sensi in cabina di regia, Belotti al centro del tridente

NAZIONALE

Ultimi ritocchi per l'Italia in vista della gara di Nations League contro la Bosnia. Mancini ha le idee chiare sulla formazione. Secondo quanto appurato dal nostro inviato Simone Malagutti, in porta giocherà Donnarumma, con Florenzi, Bonucci, Chiellini e Biraghi a comporre la linea di difesa a quattro. A centrocampo da una parte Pellegrini dovrebbe far partire Zaniolo in panca, dall'altra ci sarà Barella. Con Jorginho arrivato più tardi a Coverciano, in cabina di regia toccherà invece a Sensi. In attacco infine spazio al tridente Chiesa-Belotti-Insigne.

Nel 4-3-3 provato da Mancini in vista della sfida con la Bosnia, dunque, c'è poco spazio per i dubbi. In difesa centralmente il ct azzurro dovrebbe affidarsi all'esperienza di Bonucci e Chiellini, concedendo sugli esterni chance importanti a Biraghi e Florenzi. Davanti Immobile dovrebbe lasciar invece spazio al Gallo al centro dell'attacco con la possibilità di entrare a gara in corso. Tra i convocati di Mancini per la gara di Nations League con la Bosnia torna Moise Kean, assente dalla Nazionale Maggiore dall'estate 2019 dopo le intemperanze nel ritiro europeo dell'Under 21. Assente invece dalla lista dei 23 Bastoni, alle prese con un problema fisico.