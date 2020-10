Nazionale, anche Chiellini e Bonucci in arrivo a Coverciano

GRUPPO AL COMPLETO

Anche gli juventini Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci, capitano e vice capitano azzurri, si uniranno al gruppo della Nazionale di Roberto Mancini: i due giocatori erano stati bloccati a Torino nella 'bolla' anti-Covid dopo i casi di positività nello staff bianconero, e sono attesi in serata al centro tecnico azzurro di Coverciano. Ha invece già raggiunto il ritiro il centrocampista della Roma Lorenzo Pellegrini, dopo l'intervento al naso effettuato lunedì scorso. Dopo l'amichevole di Firenze con la Moldova dunque il ct Mancini avrà il gruppo dei convocati al completo.

LA JUVE: "FINE DELL'ISOLAMENTO"

Juventus comunica che, a seguito dei controlli previsti da protocollo, eseguiti sul Gruppo Squadra in questi giorni,l’ASLcompetente ha rilasciato il nullaosta per l’abbandono dell’isolamento fiduciario presso il J|hotel con l’obbligo di continuazione dell’isolamento presso la propria abitazione. I calciatori e lo staff potranno recarsi al centro d’allenamento per le normali attività.

Icalciatori convocati nelle Nazionali sono autorizzati a raggiungere le rispettive squadre poiché le cautele correlate alla condizione di isolamento fiduciario potranno essere continuate a cura degli staff sanitari delle rispettive Federazioni.