Nations League: Wijnaldum e Depay fanno volare l'Olanda, Francia ko

16/11/2018

Un'Olanda cinica batte 2-0 la Francia a Rotterdam e torna a sperare di avanzare alla Fase Finale della Nations League. Brutto ko dei transalpini, ai quali bastava un pareggio per qualificarsi. Decisivi Wijnaldum (44') e un calcio di rigore di Depay (96') per riscrivere la classifica del gruppo 1 della Lega A e far retrocedere la Germania in B. Gli Orange hanno una partita in meno, lunedì sfida contro i tedeschi decisiva.

Un'Olanda cinica batte 2-0 la Francia a Rotterdam e torna a sperare di avanzare alla Fase Finale della Nations League. Brutto ko dei transalpini, ai quali bastava un pareggio per qualificarsi. Decisivi Wijnaldum (44') e un calcio di rigore di Depay (96') per riscrivere la classifica del gruppo 1 della Lega A e far retrocedere la Germania in B. Gli Orange hanno una partita in meno, lunedì sfida contro i tedeschi decisiva. >

OLANDA-FRANCIA 2-0

La Francia, imbattuta nel suo girone, affronta allo Stadion Feijenoord di Rotterdam i padroni di casa dell’Olanda, a quota 3. Ai francesi basterebbe un punto per qualificarsi alla fase finale. Titolare tra le fila locali il centrocampista dell’Atalanta, de Roon. Panchina per il difensore interista De Vrij e per l’ex romanista Strootman. Così come per l’ex Milan Rami, sponda Francia dove in mediana spiccano i nomi di Matuidi e Nzonzi dal primo minuto. L'Olanda schiera un tridente con Bergwijn, Depay e Babel. Di contro i transalpini con Mbappé, Giroud e Griezmann. Subito Olanda pericolosa con Wijnaldum, ma Lloris è bravo a sventare il pericolo. Al 29' i francesi ci provano con una conclusione dalla distanza di Pavard che finisce poco sopra la traversa. Poco prima della pausa arriva il vantaggio dell'Olanda: svarione difensivo che libera la conclusione di Babel, Lloris risponde col piedone ma sulla ribattuta è lesto Wijnaldum a gonfiare la rete (44'). Il primo tempo finisce 1-0 per gli Orange. La seconda frazione di gioco si apre ancora con l'Olanda all'attacco, ci provano van Dijk (colpo di testa alto), e due volte Dumfries ma senza fortuna. La Francia non riesce a rendersi particolarmente pericolosa e sono ancora gli Orange a provarci con uno scatenato Depay ma Lloris è sempre attento. Finale convulso e in pieno recupero Sissoko commette un ingenuo fallo da rigore. Dal dischetto si presenta Depay che con una conclusione centrale al 96' fa esultare ancora il pubblico olandese. Il 2-0 condanna la Francia che resta in testa al girone con 7 punti ma con tutte le partite giocate, l'Olanda vola a 6 e condanna la Germania alla retrocessione. Lunedì sfida contro i tedeschi per gli Orange, ai quali servirà un punto per avanzare alla Fase Finale.