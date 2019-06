Nations League, Svizzera-Inghilterra su Mediaset

08/06/2019

Per l'onore e per il gradino più basso del podio della prima Nations League: domenica 9 giugno alle ore 15 (diretta esclusiva su Italia 1 e in streaming su Sportmediaset.it), Svizzera e Inghilterra si giocheranno la finale per il terzo/quarto posto. Entrambe le nazionali sono state sconfitte in semifinale con il risultato di 3-1, rispettivamente per mano di Portogallo e Olanda, e vorranno chiudere al meglio la competizione.



Per fare questo, Petkovic e Southgate faranno qualche cambio. Il ct svizzero dovrebbe confermare il 3-5-2 ma il milanista Rodriguez verrebbe spostato a centrocampo con l'inserimento in difesa di Elvedi. A centrocampo chance per Edimilson Fernandes (di ritorno al Magonza dopo l'annata alla Fiorentina) al posto di Zakaria. In avanti confermati Seferovic e Shaqiri.



L'Inghilterra sostanzialmente rivoluzionata visto che i sette protagonisti della finale di Champions League potrebbero tutti vedere l'impiego dal primo minuti: fuori Stones, negativo contro l'Olanda, e Sterling per infortunio.