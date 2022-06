Nations League, Spagna-Portogallo in diretta su Italia 1 e in streaming su Sportmediaset.it

NATIONS LEAGUE

Alle 20.45 la supersfida della prima giornata del gruppo 2, Leao verso una maglia da titolare

Spagna-Portogallo, il big match della prima giornata di Uefa Nations League 2022 (Lega A gruppo 2), va in onda stasera in esclusiva in chiaro su Italia 1 dalle 20.45 e in contemporanea con la diretta televisiva anche in streaming su Mediaset Infinity e SportMediaset.it. Nella splendida cornice del Benito Villamarin di Siviglia si affrontano le due formazioni designate a giocarsi il primo posto di un girone che comprende anche Svizzera e Repubblica Ceca. La Spagna ha giocato l'ultima finale della Nations League perdendo 2-1 a San Siro con la Francia, mentre il Portogallo è la selezione che ha scritto per prima il proprio nome nell'albo d'oro della nuova competizione UEFA per nazionali nel 2019.

Luis Enrique deve rinunciare a Laporte e per sostituirlo ha chiamato Diego Llorente. Resta in dubbio Thiago Alcantara, che però dovrebbe stringere i denti ed essere a disposizione nel solito 4-3-3 della Roja in cui il tridente sarà formato da Ferran Torres, Dani Olmo e Morata. Fernando Santos ha dovuto chiamare Rui Silva al posto di Josè Sa, mentre Ruben Dias non è convocabile per infortunio e Vitinha ha il Covid. Danilo potrebbe giocare titolare in difesa al fianco di Pepe, mentre davanti cerca spazio Rafa Leao, che si è allenato in gruppo dopo che ieri era stato in palestra per precauzione.

Probabili formazioni:

SPAGNA (4-3-3): Unai Simón; Carvajal, Pau Torres, Laporte, Jordi Alba; Gavi, Rodri, Busquets; Ferran Torres, Morata, Dani Olmo. Allenatore: Luis Enrique.

PORTOGALLO (4-3-3): Rui Patricio; João Cancelo, Pepe, Danilo Pereira, Guerreiro; Bernardo Silva, Moutinho, Bruno Fernandes; Rafael Leão, Diogo Jota, Cristiano Ronaldo. Allenatore: Fernando Santos.

Arrivata alla terza edizione, la Nations League - ribattezzata la Champions delle Nazioni - si svolge ogni due anni e coinvolge le 55 nazionali membri della Uefa. Divise in quattro leghe - A, B, C, D -, le prime tre (A, B, C) hanno un organico di 16 squadre, suddivise in quattro gruppi da quattro; la quarta (D) ha sette squadre, suddivise in due gironi, uno da quattro e uno da tre. L'Italia è nella Lega A, gruppo 3, insieme a Inghilterra, Germania e Ungheria. La competizione è iniziata l'1 giugno 2022 e si concluderà con la fase finale dal 14 al 18 giugno 2023. Lo scorso anno ha trionfato la Francia di Deschamps.

La Nations League 2022 su Mediaset: il calendario

Spagna-Portogallo, in diretta, giovedì 2 giugno, alle ore 20.45 su Italia 1, telecronaca di Riccardo Trevisani e Massimo Paganin;

Croazia-Francia, in diretta, lunedì 6 giugno, alle ore 20.45 su 20, telecronaca di Fabrizio Ferrero e Andrea Agostinelli;

Svizzera-Spagna, in diretta, giovedì 9 giugno, alle ore 20.45 su 20, telecronaca di Federico Mastria e Giancarlo Camolese;

Svizzera-Portogallo, in diretta, domenica 12 giugno, alle ore 20.45 su 20, telecronaca di Massimo Callegari e Roberto Cravero.