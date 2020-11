Nations League: Portogallo-Francia in esclusiva in chiaro su Mediaset

Si fermano i campionati per dare spazio alle Nazionali e il grande calcio torna sulle reti Mediaset. In esclusiva in chiaro sul canale 20, tre partite della seconda edizione della UEFA Nations League. Questa sera la grande sfida Portogallo-Francia, rispettivamente campione europeo e mondiale in carica, con lo scontro Cristiano Ronaldo-Mbappé: l'11 ottobre a Parigi era finita in pareggio, stavolta ad entrambe servono tre punti per stabilire la leadership del gruppo 3 della Lega A. Il match sarà anche in live streaming sul sito di SportMediaset e sull’app SportMediaset.