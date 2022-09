Nations League: Morata punisce il Portogallo, Spagna alla Final Four

NATIONS LEAGUE

L'ex attaccante della Juventus è l'eroe delle Furie Rosse: il suo tocco sull'assist di un ispirato Nico Williams vale la vittoria e l'atto conclusivo. Delude CR7

Il Portogallo spreca, la Spagna esce alla distanza e vince 1-0: succede questo a Braga, nella sfida che manda le Furie Rosse alla Final Four di Nations League, dove sfideranno Italia, Croazia e Olanda. L'eroe di giornata è Alvaro Morata, che segna il gol-vittoria sull'assist di un ispirato Nico Williams: Luis Enrique svolta la gara coi suoi giovani, mentre delude Cristiano Ronaldo. Retrocede in Lega B la Repubblica Ceca, sconfitta 2-1 dalla Svizzera.

LEGA A, GRUPPO 2

La Spagna è l'ultima qualificata alla Final Four della Nations League: decisiva la rete di Alvaro Morata, che vale il successo esterno e il sorpasso al Portogallo nell'ultimo turno. I lusitani sono senza dubbio la squadra più ispirata, nel primo tempo. La prima occasione arriva al 22': Ruben Neves saggia i riflessi di Unai Simon dalla distanza. Il portiere dell'Athletic Bilbao è nuovamente decisivo alla mezz'ora, sulla conclusione di Diogo Jota, mentre al 37' il bellissimo tiro di Bruno Fernandes sibila a lato. Si conclude sullo 0-0 un primo tempo dal sapore portoghese, con la Spagna che chiude col 66% di possesso palla, ma non costruisce un'occasione da gol. La ripresa parte sulla stessa falsariga, con Cristiano Ronaldo che spreca a tu per tu con Unai Simon in avvio. Si tratta dell'unico acuto di CR7, che disputerà una partita estremamente deludente. La Spagna prova a ravvivarsi coi cambi: dentro la freschezza di Pedri, Gavi, Yeremi Pino e Nico Williams. E la reazione è tangibile, visto che Morata impegna Diogo Costa e sfiora il gol. Fernando Santos risponde con Leao e Vitinha, CR7 spreca ancora e il Portogallo viene punito nel finale: cross di Carvajal, Nico Williams mette in mezzo di testa e Morata segna a porta vuota. Vantaggio Spagna all'87', col secondo gol dell'ex Juventus ai lusitani nella competizione, ed è la rete decisiva: la Spagna vince 1-0 a Braga e vola alla Final Four. Sfiderà Italia, Croazia e Olanda. Beffato il Portogallo, "tradito" da Cristiano Ronaldo e superato in extremis dai rivali di sempre.

Nell'altra sfida del girone, la vittoria della Svizzera sancisce la retrocessione della Repubblica Ceca, che viene sconfitta 2-1 a San Gallo. Partono meglio gli ospiti, ma Sommer è come sempre decisivo per le sorti elvetiche. La sfida viene svoltata dall'uno-due della Svizzera, che segna al 29' e al 30': vantaggio di Freuler e raddoppio di Embolo, che approfitta dell'errore ceco sul calcio d'inizio per siglare il 2-0. I cechi reagiscono, centrando un palo e una traversa, ma rischiano nella ripresa: Stanek, subentrato all'infortunato Vaclik, salva su Embolo. Repubblica Ceca ancora viva dunque, ma gli ospiti sprecano al 60': Soucek si impone per calciare il rigore, concesso per un fallo di Elvedi, ma se lo fa parare da Sommer. Si resta dunque sul 2-1 per la Svizzera, che rischia nel finale: Jemelka centra il palo, la sfera attraversa tutta la linea di porta e viene fermata provvidenzialmente da Sommer. Vittoria elvetica dunque, mentre la Repubblica Ceca retrocede in Lega B: a Schick e compagni sarebbe servita una vittoria, pesa come un macigno l'errore di Soucek dal dischetto.

Le immagini di Portogallo-Spagna









































1 di 22

LEGA B

GRUPPO 1

Irlanda-Armenia 3-2

Marcatori: 17' Egan (I), 7' st Obafemi (I), 26' st Dashyan (A), 27' st Spertsyan (A), 45' st Brady (I) rig.

Ucraina-Scozia 0-0

GRUPPO 2

Albania-Islanda 1-1

Marcatori: 35' Lenjani (A), 51' st Anderson (I).

GRUPPO 4

Norvegia-Serbia 0-2

Marcatori: 42' Vlahovic (S), 8' st Mitrovic (S).

Svezia-Slovenia 1-1

Marcatori: 28' Šeško (Sl), 41' Forsberg (Sv).

LEGA C

GRUPPO 2

Grecia-Irlanda del Nord 3-1

Marcatori: 14' Pelkas (G), 18' Lavery (I), 10' st Masouras (G), 35' st Mantalos (G).

Kosovo-Cipro 5-1

Marcatori: 21' Muslija (K), 45' Rrudhani (K), 1' st Rashani (K), 7' st Muriqi (K), 36' st Roberge (C), 39' st Muriqi (K).