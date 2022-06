Mbappè salva la Francia in Austria, Pasalic fa vincere la Croazia in Danimarca

NATIONS LEAGUE

La stella del Psg firma l’1-1 a Vienna ma i transalpini sono ultimi nel girone, un gol di Pasalic condanna Eriksen e compagni

Continua il momento poco brillante della Francia in Nations League. I transalpini agguantano il pari 1-1 in casa dell’Austria grazie a Mbappé che risponde al vantaggio di Weimann, ma restano comunque ultimi in classifica nel gruppo 1 della League A. Nell’altra partita del girone è invece vittoria della Croazia in Danimarca 1-0 con rete decisiva di Pasalic. Sconfitte per l’Albania di Reja nella League B e per l’Azerbaigian di De Biasi nella League C. Nations League: le foto di Austria-Francia





















LEAGUE A

Non riesce a uscire dalla crisi la Francia, la nazionale transalpina non va oltre l’1-1 in casa dell’Austria e resta ultima in classifica nel girone 1. Al primo posto la Danimarca nonostante il ko con la Croazia. A Vienna i padroni di casa passano in vantaggio al 37’ con Weimann, Deschamps prova a reagire nella ripresa inserendo Mbappè e i frutti arrivano a dieci minuti dalla fine: è proprio il fenomeno del Psg a pareggiare i conti andando via in velocità e bucando Pentz con una botta sotto la traversa. A questo punto i transalpini credono nella rimonta e fanno partire l’assalto finale, ancora Mbappè però si ferma sulla traversa, poi Pentz fa il miracolo su Guendouzi e il match termina pari. In Danimarca è invece Pasalic a sbloccare la situazione al 70’ risolvendo una mischia, quanto basta per salire a quattro punti mentre Eriksen e compagni restano al primo posto nonostante la sconfitta.

LEAGUE B

Con Russia-Islanda rinviata per i noti motivi che riguardano la guerra in Ucraina, si gioca solo Albania-Israele nel gruppo 2. Sotto la pioggia battente di Tirana gli uomini di Reja passano in vantaggio nel recupero del primo tempo con Broja su rigore, nella ripresa si scatena però Solomon che firma l’uno-due che ribalta l’Albania 2-1 e Israele è al primo posto nel girone.

LEAGUE C

La Slovacchia espugna Baku grazie al gol di Weiss a nove minuti dal novantesimo: 1-0 contro l’Azerbaigian e la nazionale di De Biasi è ultima a un punto. Al primo posto nel girone 3 svetta invece il Kazakistan, a cui basta l’1-1 in casa della Bielorussia con rete di Aymbetov nel primo tempo e pareggio dei padroni di casa nel finale con Malkevich.

LEAGUE D

Lettonia al primo posto a punteggio pieno nel girone 1, poker in casa della Moldavia. Vittoria 4-2 per i lettoni con doppiette di Gutkovskis e Ikaunieks, inutili le reti dei padroni di casa di Nicolaescu e Motpan. Finisce invece 2-1 per Andorra in casa contro il Liechtenstein con un incredibile gol di Rubio dalla propria metà campo.