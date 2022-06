Nations League: la Spagna trova il primo successo, bene il Portogallo

NATIONS LEAGUE

Le Furie Rosse passano 1-0 in Svizzera: a Luis Enrique basta Sarabia in avvio di match. Cancelo e Guedes vanno volare i lusitani contro la Repubblica Ceca (2-0)

La Spagna ottiene la prima vittoria in questa edizione della Nations League grazie all’1-0 sul campo della Svizzera: decide una rete di Sarabia, al 13’, al termine di un match non ricchissimo di emozioni. Nello stesso gruppo 2 della Lega A in vetta da solo ci va il Portogallo: 2-0 alla Repubblica Ceca con i gol di João Cancelo e Gonçalo Guedes. Nella Lega B, da segnalare il pesante successo della Serbia in Svezia per 1-0. Solo 0-0 per la Norvegia.

LEGA A

Il gruppo 2 della Lega A della Nations League vede trionfare per la prima volta in questa edizione la Spagna. Allo Stade de Genève di Lancy la Nazionale allenata da Luis Enrique passa 1-0 contro la Svizzera. Furie Rosse che sbloccano il risultato già al 13’: Marcos Llorente soffia il pallone a Comert e regala dalla destra un cioccolatino che Sarabia non deve fare altro che spingere in rete a porta vuota. Il Var conferma la posizione regolare del centrocampista dello Sporting Lisbona. Gli elvetici provano a scuotersi con Embolo, ma il suo colpo di testa da posizione laterale viene deviato in angolo. Lo stesso Sarabia, poi, non inquadra la porta da buona posizione. Shaqiri ci prova a inizio ripresa da fuori, ma è centrale. Tuttavia il secondo tempo si rivela decisamente molto meno intenso rispetto al primo. Proprio nel finale, però, un’uscita sbagliata di Unai Simón regala un tentativo di pallonetto da parte di Embolo che non mira comunque lo specchio e sfiora soltanto l’1-1.

Nell’altra partita del girone, il Portogallo bissa il successo casalingo contro la Svizzera e vola in testa al gruppo in solitaria con 7 punti. La Nazionale lusitana chiude i conti già nel primo tempo: prima João Cancelo scaglia un gran destro sul secondo palo da posizione defilata al 33’, poi Gonçalo Guedes raddoppia con un tiro strozzato rasoterra al 38’. Due assist di Bernardo Silva e la partita finisce 2-0. Prestazione leggermente più in colore, rispetto alla doppietta contro la Svizzera di domenica scorsa, per Cristiano Ronaldo, che viene anche ammonito.



LEGA B

Nel gruppo 4 della Lega B si sono disputate entrambe le partite del girone. A Sorna (nord di Stoccolma) la Serbia si aggiudica un importantissimo match in trasferta contro la Svezia per 1-0: allo scadere del primo tempo è Jovic a regalare i tre punti agli ospiti. Nell’altra sfida, a Oslo, è invece solo 0-0 per la Norvegia di Haaland contro la Slovenia.



LEGA C e D

Due i gironi della Lega C che erano impegnati questa sera: il 2 e il 4. Nel primo, la Grecia stende 3-0 Cipro con Bakasetas (8’), Pavlidis (22’), Limnios (49’). Bene il Kosovo tra le mura amiche contro l’Irlanda del Nord: 3-2 con doppietta di Muriqi (9’ e 52’) e la rete di Bytyqi (20’). Nel secondo, la Bulgaria a Gibilterra: Minchev (45’). La Georgia espugna 3-0 la Macedonia del Nord con Zivzivadze (52’), Kvaratskhelia (62’) e Kiteishvili (84’). È invece 1-1 tra Gibilterra e Bulgaria. Infine, una sola partita si è disputata per quanto riguarda la Lega D: l’Estonia passa a Malta 2-1 (gruppo 2).