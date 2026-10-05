NATIONS LEAGUE

Nations League: la Francia prima trema e poi dilaga, poker in rimonta al Belgio

Zidane batte van Bommel allo Stade de France: doppietta e assist per un super Olise, con Doué grande protagonista

05 Ott 2026 - 22:45
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Torna al successo la Francia nella quarta giornata di Nations League 2026/27. I Bleus ribaltano 4-1 il Belgio nello scontro diretto tra la prima e la seconda della classifica (prima del calcio d’inizio) del Gruppo 1 della Lega A, trascinati dai gol di Doué (77’), Cherki (81’) e dalla doppietta di Olise (89’ e 91’) a Saint-Denis. Zidane rafforza così il primo posto in graduatoria, con i Galletti che trovano ancora una volta il modo per sopperire all’assenza di Mbappé, attingendo allo sconfinato talento di una rosa che resta tra le migliori al Mondo anche senza la stella del Real Madrid.

Dopo il triplice fischio, scivolano invece al terzo posto nel girone i Diavoli Rossi di van Bommel, scavalcati dall’Italia: il 3-1 della squadra di Mancini contro la Turchia di Montella permette infatti agli Azzurri di superare proprio i belgi, ai quali non basta la rete iniziale di Lukebakio (35’).

LEGA B
L’Irlanda del Nord pareggia 0-0 con la Georgia nel Gruppo 2 di Lega B: Mamardashvili para un rigore a Price (84’). Successo invece per l’Ungheria, 2-1 contro l’Ucraina nel derby italiano in panchina tra Rossi e Maldera: in gol Toth (52’) e Csinger (85’) per i magiari, Yaremchuk per gli ucraini.

Nel Gruppo 4 è la Bosnia ed Erzegovina a piegare 1-0 la Polonia: dopo la rete annullata per fuorigioco a Tabakovic (48’), è Basic a segnare su rigore (84’). La Svezia vince 1-0 contro la Romania: decide Gyokeres (14’).

LEGA C
Cipro si gode il trionfo per 2-1 sulla Lettonia nel Gruppo 2 della Lega C: Kosti (70’) ed Edwards (94’) ribaltano il vantaggio di Daskevics (57’). Il Montenegro pareggia 0-0 con l’Armenia: Loncar espulso all’86’ per i padroni di casa.

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