Nations League: la Francia prima trema e poi dilaga, poker in rimonta al Belgio

LEGA B

L’Irlanda del Nord pareggia 0-0 con la Georgia nel Gruppo 2 di Lega B: Mamardashvili para un rigore a Price (84’). Successo invece per l’Ungheria, 2-1 contro l’Ucraina nel derby italiano in panchina tra Rossi e Maldera: in gol Toth (52’) e Csinger (85’) per i magiari, Yaremchuk per gli ucraini.



Nel Gruppo 4 è la Bosnia ed Erzegovina a piegare 1-0 la Polonia: dopo la rete annullata per fuorigioco a Tabakovic (48’), è Basic a segnare su rigore (84’). La Svezia vince 1-0 contro la Romania: decide Gyokeres (14’).



LEGA C

Cipro si gode il trionfo per 2-1 sulla Lettonia nel Gruppo 2 della Lega C: Kosti (70’) ed Edwards (94’) ribaltano il vantaggio di Daskevics (57’). Il Montenegro pareggia 0-0 con l’Armenia: Loncar espulso all’86’ per i padroni di casa.