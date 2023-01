Nations League, mercoledì alle 11 il sorteggio della fase finale

L'ATTESA

L'Italia di Mancini attende di scoprire la sua avversaria in semifinale: sarà una tra Croazia, Olanda e Spagna

La Nations League 2022/23 è pronta a entrare nella sua fase conclusiva: mercoledì alle 11, a Nyon, verranno infatti sorteggiate le due semifinali, a cui prenderanno parte le nazionali che hanno vinto i 4 gironi della Lega A. Le possibili avversarie dell'Italia di Mancini sono la Spagna, la Croazia e l'Olanda padrona di casa. La fase finale si svolgerà tutta nei Paesi Bassi, tra le città di Rotterdam ed Enschede. Le vincenti delle due semifinali, in programma il 14 e 15 giugno, si sfideranno nella finalissima del 18, mentre le altre due giocheranno per il 3°/4° posto.

Per gli Azzurri è la seconda partecipazione consecutiva alla fase finale: nel 2021, pochi mesi dopo il trionfale Europeo, i ragazzi del Mancio furono sconfitti in semifinale dalla Spagna, per poi superare il Belgio nella "finalina" e chiudere dunque la competizione al 3° posto. Gli Oranje vi presero parte nel 2019, nell'anno della prima edizione del torneo, ma furono sconfitti in finale dal Portogallo dopo aver superato l'Inghilterra in semifinale. Debutto assoluto invece per i ragazzi di Dalic.

IL PROGRAMMA

Semifinali:

Semifinale 1, mercoledì 14 giugno ore 20.45 (stadio Feijenoord, Rotterdam)

Semifinale 2, giovedì 15 giugno ore 20.45 (stadio De Grolsch Veste, Enschede)

Finali:

Finale 3°/4° posto, domenica 18 giugno ore 15 (stadio De Grolsch Veste, Enschede)

Finalissima, domenica 18 giugno ore 20.45 (stadio Feijenoord, Rotterdam)