NATIONS LEAGUE

Nations League, Inghilterra show a Rijeka: Croazia battuta 7-0

Le doppiette di Kane e Saka, e i gol di Bellingham, Gordon e Rogers trascinano la squadra di Tuchel. Per il centrocampista del Real anche due assist

03 Ott 2026 - 19:57
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L’Inghilterra schianta Modric e compagni in un match dominato dall’inizio alla fine e vola a 6 punti nel gruppo 3 della Lega A di Uefa Nations League. A portare in vantaggio la squadra di Tuchel, già pericolosa in avvio con Gordon, neanche a dirlo è Harry Kane: il centravanti del Bayern Monaco riceve da Bellingham e all’8’ fa 1-0. Gli inglesi continuano a produrre occasioni, e al 21’ arriva anche il raddoppio, questa volta con il centrocampista del Real Madrid che batte Livakovic con un tocco in allungo su un passaggio di Gordon, arrivato dopo un gran controllo al volo. L’esterno ex Newcastle dopo l’assist trova anche il gol, al 39’, di testa su cross di Quansah. La Croazia prova a reagire, ma in contropiede la squadra di Tuchel è letale: Bellingham riceve ancora da Gordon, mette in mezzo e trova Saka che, tutto solo, deve solo spingere in rete. Al 45’ è già 4-0.

Bilic prova a scuotere i suoi con tre cambi al 45’, ma la musica non cambia. Al 53’ ecco la doppietta di Harry Kane, che in scivolata natte Livakovic su assist di Anderson. Mai nessuno nella storia era riuscito a segnare cinque gol contro la Croazia in trasferta. Ma non è finita qui, perché al 68’ anche Bukayo Saka trova la seconda rete di serata, questa volta sfruttando un errore di Stanisic, come tutti i compagni totalmente fuori dalla partita. Tuchel mette dentro anche Rogers, che all’87’ fissa il risultato sul definitivo 7-0: il trequartista del Chelsea, lanciato in campo aperto, salta Livakovic e segna a porta vuota. Vittoria schiacciante per la squadra di Tuchel, che vola a 6 punti nel girone; brutto colpo invece per la Croazia che, in uno stadio a porte chiuse (consentito l’accesso solo a 5.000 bambini) subisce una sconfitta storica.

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