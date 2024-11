Nations League: il Belgio cade a sorpresa contro Israele, ma chiude 3° nel girone dell’Italia

ISRAELE-BELGIO 1-0

Costretto a rinunciare a Romelu Lukaku, fermato da un’infiammazione al ginocchio che non sembra preoccupare però eccessivamente il Napoli, il Belgio perde 1-0 contro Israele, ma si assicura quantomeno i playoff che gli permetteranno di giocarsi la permanenza nella Lega A. In una Budapest avvolta dalla nebbia, i Diavoli Rossi partono meglio alla Bozsik Arena: il primo a impegnare Peretz in una buona parata è Trossard al decimo, direttamente su calcio di punizione. Israele non ci sta però a recitare la parte dell’attore non protagonista e, allora, si riversa in avanti, colpendo un palo con Dasa al 23’. La squadra di Shimon prende il sopravvento e si rende nuovamente pericolosa con Solomon: questa volta è Casteels a difendere lo 0-0 con cui si arriva all’intervallo. Al quarto d’ora della ripresa, Openda prova a svegliare il Belgio: la sua conclusione trova solo l’esterno della rete. Dieci minuti dopo è invece Lukebakio a sfiorare il vantaggio: Peretz trova un salvataggio provvidenziale, alzando all’ultimo secondo il pallone sopra la traversa. Il risultato si sblocca quindi all’86’, quando a segnare è però Israele: la difesa del Belgio combina un pasticcio e Shua ne approfitta. Israele vince così 1-0, ma chiude comunque all’ultimo posto del Gruppo 2 di Lega A e retrocede in Lega B (gli sarebbero serviti altri due gol). Nonostante la sconfitta, il Belgio termina al terzo posto (dietro a Francia e Italia) e sarà costretto a giocare i playoff per non retrocedere. I Diavoli Rossi sfideranno una delle seconde classificate in Lega B, con il sorteggio che si terrà il 22 novembre a Nyon. A seguito dei risultati di serata, la classifica finale del Gruppo 2 di Lega A recita: Francia 13, Italia 13, Belgio 4, Israele 4.