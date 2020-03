Nations League, il 3 marzo il sorteggio dei gironi: ecco le novità nel format

SORTEGGIO IL 3 MARZO

Tutto è pronto per l'edizione 2020/21 della Uefa Nations League. Il formato è leggermente modificato rispetto alla prima edizione vinta dal Portogallo, ma sono state confermate le quattro leghe. I gironi di ogni lega verranno sorteggiati il 3 marzo 2020 ad Amsterdam, diretta streaming alle 18. su sportmediaset.it.

In gara ci saranno 16 squadre nelle Leghe A, B e C mentre sette disputeranno la Lega D. L'assegnazione di una nazionale alla lega di riferimento è stata fatta in base alla classifica generale dopo l'edizione 2018/19. La novità risiede in una piccola modifica del formato per il desiderio di ridurre ulteriormente il numero di amichevoli. Tutte le squadre dei gironi da quattro giocheranno l'ultima partita lo stesso giorno e alla stessa ora. Il numero di partite competitive passerà da 138 a 162 aumentando il valore commerciale della competizione.

LEGA A

Portogallo (campione), Olanda, Inghilterra, Svizzera, Belgio, Francia, Spagna, Italia, Bosnia, Ucraina, Danimarca, Svezia, Croazia, Polonia, Germania, Islanda.

Le squadre saranno suddivise in quattro gironi da quattro. Le vincitrici dei gironi parteciperanno alla fase finale di UEFA Nations League a giugno 2021 (semifinali, finale terzo posto e finale primo posto), fino a decretare la seconda vincitrice della UEFA Nations League. Tra le partecipanti alla fase finale verrà decretata una nazione ospitante. Le ultime classificate nei gironi retrocederanno in Lega B.

Lega B

Russia, Austria, Galles, Repubblica Ceca, Scozia, Norvegia, Serbia, Finlandia, Slovacchia, Turchia, Repubblica d’Irlanda, Irlanda del Nord, Bulgaria, Israele, Ungheria, Romania.

Le squadre saranno suddivise in quattro gironi da quattro. Le quattro vincitrici dei gironi conquisteranno la promozione. Le ultime classificate nei gironi retrocederanno in Lega C.

Lega C

Grecia, Albania, Montenegro, Georgia, Macedonia del Nord, Kosovo, Bielorussia, Cipro, Estonia, Slovenia, Lituania, Lussemburgo, Armenia, Azerbaigian, Kazakistan, Moldavia

Le squadre saranno suddivise in quattro gironi da quattro. Le quattro vincitrici dei gironi conquisteranno la promozione. Due squadre della Lega C retrocederanno in Lega D per la terza edizione del torneo nel 2022/23. Queste due squadre verranno determinate con i play-out (in casa e fuori), che verranno disputati tra le quattro quarte classificate di ogni girone della Lega C.

Lega D

Gibilterra, Isole Faroe, Lettonia, Liechtenstein, Andorra, Malta, San Marino

Le squadre saranno suddivise in un girone da quattro e uno da tre.

La fase finale, che ha riscontrato grande successo, rimane immutata: le quattro vincitrici dei gironi della Lega A si affronteranno per decretare la vincitrice della UEFA Nations League.

Calendario della UEFA Nations League 2020/21

Sorteggio fase a leghe: 3 marzo 2020, Amsterdam

Giornata 1: 3–5 settembre 2020

Giornata 2: 6–8 settembre 2020

Giornata 3: 8–10 ottobre 2020

Giornata 4: 11–13 ottobre 2020

Giornata 5: 12–14 novembre 2020

Giornata 6: 15–17 novembre 2020

Sorteggio fase finale: da confermare

Fase finale: 2–6 giugno 2021