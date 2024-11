Nations League: Francia, che regalo all’Italia! Solo 0-0 con Israele. Ok l’Inghilterra

GRECIA-INGHILTERRA 0-3

Torna alla vittoria l’Inghilterra, netto successo per 3-0 in casa della Grecia. Pronti via e gli uomini di Carsley sbloccano subito il risultato: al settimo minuto di gioco l’esterno del Chelsea Madueke innesca l’attaccante dell’Aston Villa Watkins, che fa 1-0. Gli ospiti continuano a dominare anche dopo il gol del vantaggio, ma verso la fine del primo tempo gli ellenici reagiscono: un paio di buone occasioni non sfruttate per riportare l’incontro in equilibrio, con la prima frazione di gioco che si spegne con gli inglesi avanti. Nella ripresa i Tre Leoni tornano a premere, e sul rettilineo finale dilagano: al 77’ arriva il raddoppio con l’autorete del portiere greco Vlachodimos, e sei minuti più tardi Curtis Jones cala il tris su assist di Gibbs-White. L’Inghilterra trionfa e torna ad agganciare la Grecia in vetta alla classifica.