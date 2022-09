Nations League: Croazia e Olanda alla Final Four, Francia ko a Copenhagen

NATIONS LEAGUE

Si fa male Brozovic, ma i balcanici sconfiggono l'Austria e vanificano la vittoria della Danimarca, che batte 2-0 i campioni del mondo. Volano all'atto finale anche i ragazzi di van Gaal

Nations League; Croazia e Olanda alle Final Four





































LEGA A

GRUPPO 1

Proseguono le difficoltà della Francia in questa Nations League, chiusa al terzo posto nel girone con cinque punti in sei gare e una sola vittoria: i transalpini vengono sconfitti dalla Francia e, per qualche minuto, hanno temuto anche la retrocessione nel momento migliore dell'Austria contro la Croazia. Dopo un avvio incoraggiante, Mbappé e compagni vengono messi sotto da un'ottima Danimarca, che sogna la Final Four: Eriksen trascina i suoi e disputa una grande gara, sfiorando la rete da corner. Schmeichel salva in avvio su Griezmann e sul tentativo d'autorete di Maehle, ma i danesi reagiscono: Skov Olsen si fa bloccare da Areola, che non può nulla sull'inserimento letale di Dolberg al 34'. Pessima marcatura difensiva della Francia e vantaggio danese, che viene raddoppiato al 38': Skov Olsen, trasformato dopo il passaggio al Bruges, segna dal limite. Nel secondo tempo i danesi gestiscono e si limitano a proteggere il risultato: la Francia sfiora il gol con Badiashile e Mbappé, bloccato due volte da Schmeichel. Il finale è nuovamente danese: Braithwaite e Højlund sfiorano il tris.

Vince 2-0 la Danimarca, che dopo qualche minuto di speranza vede sfumare la Final Four. La Croazia, infatti, batte 3-1 l'Austria con un grande finale di gara. I balcanici passano al 6' con Modric, su assist di Vlasic, ma vengono subito raggiunti: cross di Sabitzer e testa di Baumgartner per l'1-1 al 9'. Il centrocampista sfiora anche il vantaggio, mentre la Croazia perde Brozovic: infortunio muscolare al flessore per l'interista, che esce con una vistosa fasciatura e fa tremare Inzaghi. Gli austriaci spingono e Livakovic salva su Arnautovic e Gregoritsch, tenendo a galla una Croazia in difficoltà. Il finale di gara è tutto croato, dopo che Rangnick stravolge l'Austria coi cambi: Livaja, appena entrato, segna il 2-1 al 69' su assist di Perisic e due minuti più tardi arriva il tris di Lovren. Il 3-1 della Croazia manda Modric e compagni alla Final Four, da vincitori del gruppo 1 con 13 punti, uno in più della Danimarca. Retrocede l'Austria. Vedi anche Nations League Inter, infortunio per Brozovic in Nations League: problema muscolare

GRUPPO 4

L'Olanda, che aveva un piede e mezzo alla Final Four, gestisce e vince anche l'ultima sfida, nel derby contro il Belgio. van Gaal cambia molto e schiera una squadra da battaglia, visto che agli oranje bastano un pareggio o una sconfitta con meno di tre gol di scarto per blindare il primo posto. La prima chance è belga, con Eden Hazard, ma i ritmi sono bassi e le occasioni scarseggiano: van Gaal perde Berghuis, Henry sostituisce lo squalificato Martinez sulla panchina dei Diavoli Rossi e si gode uno scatenato Amadou Onana (Everton). La sfida si accende nella ripresa: al 73' van Dijk sigla il vantaggio su azione da corner, in seguito Klaassen e Bergwijn sbattono su Courtois nella caccia al raddoppio. Chance belga nel finale, ma Lukebakio centra la traversa.

L'Olanda vince e centra la Final Four da dominatrice del gruppo, con 16 punti e cinque vittorie, mentre il Galles retrocede. Bale e compagni vengono sconfitti in casa dalla Polonia, in una gara ad altissima tensione. Il primo tempo degli ospiti è ottimo, con uno Zalewski ispirato, ma la chance migliore è dei gallesi: Szczesny salva su Daniel James. Nella ripresa si accende Lewandowski: palla illuminante per Swiderski e vantaggio polacco al 57'. Il finale è tutto dei padroni di casa: Szczesny salva su Brennan Johnson, Bale centra la traversa. Ma non c'è niente da fare: il Galles perde 1-0 e retrocede nella Lega B.

LEGA C

GRUPPO 1

Fær Øer-Turchia 2-1

Marcatori: 6 st' Davidsen (F), 14' st Edmundsson (F), 44' st Serdar Gürler (T).

Lussemburgo-Lituania 1-0

Marcatore: 43' st Gerson Rodrigues (L).

GRUPPO 3

Slovacchia-Bielorussia 1-1

Marcatori: 45' Bachar (B), 20' st Zrelak (S).

Azerbaijan-Kazakistan 3-0

Marcatori: 21' st aut. Marockin (A), 29' st Ozobic (A), 46' st Nuriyev (A).

LEGA D

GRUPPO 1

Andorra-Lettonia 1-1

Marcatori: 5' st Gutkovskis (L), 43' st Rosas (A).

Moldova-Liechtenstein 2-0

Marcatore: 47' st e 49' st Stina (M).