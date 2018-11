Nations League, alle 20,45 Croazia-Spagna in diretta su Canale 5 e Sportmediaset.it

15/11/2018

La Croazia, un solo punto in due partite, confermerà il 4-3-3 con tanta serie A visto che Vrsaljko e Brozovic sono favoriti su Jedvaj e Kovacic, con Perisic titolare oltre ai vari Badelj, Rog, Pasalic, Bradaric e Pjaca pronti a subentrare.

Lo stop interno contro l'Inghilterra (quattro punti in tre partite) nell'ultimo turno ha fatto nascere nuovi interrogativi sulla Spagna (sei punti in tre partite) che con la gestione Luis Enrique sembrava aver ritrovato d'un colpo gioco e convinzione persi nella difficile estate tra l'addio di Lopetegui e l'eliminazione Mondiale agli ottavi. La situazione nel girone è ampiamente favorevole agli spagnoli, in attacco Rodrigo ha superato nelle gerarchie l'ex Juventus Morata.



