Nations League: alla Spagna basta Oyarzabal, 1-0 sulla Svizzera

NATIONS LEAGUE

Nel gruppo 4 della Lega A la Spagna piega 1-0 la Svizzera, ottenendo così il secondo successo in questa Nations League, che proietta le Furie Rosse sempre più al comando del proprio girone a quota 7 punti dopo tre partite disputate. Un gol di rapina di Oyarzabal al 14’, a seguito di uno svarione difensivo degli elvetici, decide il match. La Spagna domina per tutti i 90 minuti, anche se il risultato resta in bilico fino al triplice fischio finale.

All’Estadio Alfredo Di Stéfano di Madrid la Spagna consolida la vetta della classifica del gruppo 4 della League A, con 7 punti. Dopo un tiro al volo di Benito, sul quale De Gea compie una prodezza per evitare il vantaggio agli elvetici, i padroni di casa sbloccano la situazione al 14’, sfruttando una clamorosa indecisione della difesa ospite. Dopo uno scambio nella propria area tra Elvedi, il portiere Sommer e Xhaka, quest’ultimo scivola e si fa soffiare palla da Merino, che con un tunnel serve poi Oyarzabal per il rigore in movimento dell’1-0. Poco prima dello scoccare della mezz’ora gli iberici sfiorano il raddoppio: Navas arriva palla al piede fino al vertice dell’area e crossa verso il centro dove Ferrán Torres, piuttosto libero, colpisce di testa, ma è davvero ottimo l’intervento di Sommer che respinge il pallone da distanza ravvicinata.

A inizio ripresa, doppia occasione per la Spagna: Sommer sventa due volte con altrettanti interventi in tuffo, negando in particolare a Oyarzabal un tap-in facile a pochi passi dalla porta. Nazionale allenata da Luis Enrique ancora in avanti con una combinazione Navas-Gayà: il terzino sinistro va al tiro mandando però il pallone sul fondo. Una conclusione al volo di Gerard Moreno termina alta, ma in ogni caso al triplice fischio finale la Spagna si aggiudica un’altra preziosa vittoria in questa Nations League. Svizzera sempre ultima con un solo punticino.

RISULTATI E CLASSIFICHE