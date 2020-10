Mancini soddisfatto a metà: "Buona prestazione ma penalizzati dal campo"

IL DOPO PARTITA

Innanzitutto ci tiene a precisare una cosa: "Il campo non è un alibi. Noi abbiamo purtroppo pagato questa condizione. Non vuole dire niente, la squadra ha giocato bene, abbiamo avuto occasioni. Non abbiamo fatto gol, capita". Roberto Mancini, dopo il fischio finale, non può però fare a meno di sottolineare quello che è stato un handicap per gli azzurri: "Il terreno di gioco era in condizioni pessime". Quello che conta però è quanto fatto vedere dai suoi: "Abbiamo avuto diverse occasioni, specie nel primo tempo ma anche nel secondo. Avremmo dovuto vincere con un paio di gol di scarto. Al di là del risultato siamo contenti".

"Abbiamo spinto fino al novantunesimo - ha aggiunto il C.T. azzurro - ci è mancato un po' di cinismo, in un paio di occasioni potevamo tirare in porta invece abbiamo passato la palla in mezzo. Devi essere cinico, tu domini le partite, rischi di prendere un contropiede e perdere". Mancini ha poi parlato dei singoli: "Belotti ha giocato bene, non era semplice. Anche Pellegrini che veniva da un'operazione fatta lunedì. Più di così non poteva fare. Kean è giovane e può migliorare molto. Chiesa? Purtroppo i gol si sbagliano, speriamo di non farlo mercoledì".

VERRATTI: "PENALIZZATI DAL CAMPO"

Nel post partita ha parlato anche il centrocampista del Paris Saint Germain Marco Verratti: "Il campo era duro, ci ha penalizzato, ma nonostante ciò abbiamo creato molto, peccato non aver segnato. Questo non è un campo facile, ma noi abbiamo imposto il nostro gioco. Ci giochiamo il primo posto con l’Olanda e li affronteremo in casa, è tutto nelle nostre mani”.

ACERBI: "CI E' MANCATO SOLO IL GOL"

"E' mancato solo il gol, abbiamo interpretato bene la partita contro un avversario importante. E' stata un'ottima partita", queste le parole di Francesco Acerbi dopo il pari in Polonia. "Lewandowski? E' un grandissimo attaccante, come tanti che ha la Polonia - ha aggiunto -, abbiamo cercato di giocare. L'Olanda? E' un'ottima squadra, abbiamo fatto una buona partita quando abbiamo vinto 1-0, dobbiamo ripetere la gara dell'andata".

PELLEGRINI: "DUE PUNTI PERSI PER STRADA"

"Il mister mi aveva detto che c'era la possibilità di giocare nel tridente, sono stato contento. Abbiamo fatto un'ottima partita, dovevamo essere più bravi davanti alla porta. C'era un campo impresentabile che non ci ha aiutato, non ho mai giocato su un campo così. C'erano dei punti in cui era impraticabile". Lo ha detto Lorenzo Pellegrini. "Siamo molto rammaricati, dopo una partita del genere sentiamo di aver perso due punti per strada. E' andata così, sia io che Belotti potevamo fare qualche scelta diversa. Adesso dobbiamo andare a vincere mercoledì. Speravo di segnare, era importante per tutta la squadra e anche per me. Sono un po' rammaricato perché secondo me questa era una partita da vincere".

EMERSON: "QUI MI SENTO UN GIOCATORE IMPORTANTE"

"Non sono sorpreso, quando vieni in Nazionale devi sempre essere pronto. Quando ho saputo che avrei giocato ero felice, quando indosso questa maglia devo fare sempre del mio meglio". Lo ha detto Emerson Palmieri. "Quando arrivo qui cambio a livello mentale, mi sento un giocatore importante e parte del gruppo. Nel Chelsea in questo inizio di stagione non sta andando come mi piacerebbe, devo soltanto lavorare e quando sono in campo pensare a fare del mio meglio. Il gol sbagliato? Ci penserò molto, questa sera sarà lunga... Purtroppo non sono riuscito a segnare però fa parte del gioco".