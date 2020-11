La Germania non cambia: Loew confermato come ct

AVANTI COSI'

Joachim Loew resterà alla guida della Germania per l'Europeo del prossimo giugno. E' questa la decisione emersa al termine del vertice di questa mattina, svoltosi all'aeroporto di Monaco, tra il presidente della federazione tedesca Fritz Keller, il direttore delle nazionali Oliver Bierhoff e il ct stesso. Proprio Bierhoff, parlando subito dopo il ko di Siviglia, aveva confermato il selezionatore. "La fiducia resta intatta, questa partita non cambia nulla", aveva sottolineato l'ex attaccante del Milan.

Il vertice in Baviera ha dato esito positivo per l'attuale selezionatore tedesco in carica dal lontano 2006. Dopo il pesantissimo 0-6 raccolto dalla Germania a Siviglia contro la Spagna in Nations League, diverse voci si erano rincorse circa un possibile divorzio tra le parti. Ipotesi subito smentita da Bierhoff nell'immediato postpartita e, come riporta la Bild, confermato dopo il confronto tra i dirigenti federali e lo stesso commissario tecnico.