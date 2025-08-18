Thomas Müller, subito show in MLS: ingresso trionfale allo stadio, poi entra e segna

© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images
L'ex Bayern Monaco, appena arrivato a Vancouver, ha segnato dopo pochissimi minuti dall'ingresso in campo ma la rete è stata annullata per fuorigioco
Sembrava una storia da libro delle favole, ma alla fine il guardalinee ha negato il lieto fine. Thomas Müller, dopo una carriera passata al Bayern Monaco, ha fatto il suo debutto in MLS con i Vancouver Whitecaps. Passerella trionfale per lui nell'ingresso allo stadio, tra due ali di tifosi e fotografi. Poi i canadesi hanno pareggiato 1-1 contro gli Houston Dynamo.
Müller è entrato in campo al 61° minuto, tra una standing ovation. Solo due minuti dopo, praticamente al primo pallone toccato, l'ex Bayern era riuscito a metterla dentro con un tiro preciso dai 20 metri. Il gol però è stato poi annullato per precedente fuorigioco del compagno Brian White. Dal lieto fine sfiorato alla semi beffa: Vancouver infatti è stata poi raggiunta da Houston con un gol nei minuti finali. Vittoria e primo gol col la nuova maglia sono stati soltanto rimandati.
Commenti (0)