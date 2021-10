La Fifa annuncia la tolleranza zero dopo gli incidenti a Londra e Tirana

MARTEDI' NERO

Il massimo organismo calcistico mondiale vuole prendere seri provvedimenti dopo quanto avvenuto in Inghilterra-Ungheria e Albania-Polonia

La FIFA ha annunciato che sta analizzando gli incidenti e i disordini che hanno coinvolto i tifosi di Ungheria e Albania durante le partite di Qualificazione per la Coppa del Mondo. Allo stadio di Wembley, martedì i tifosi ungheresi si sono scontrati con la polizia sugli spalti subito dopo il calcio d'inizio, mentre gli ufficiali cercavano di arrestare uno spettatore con l'accusa di aver abusato razzialmente di uno steward. Un'altra partita del Gruppo I a Tirana è stata sospesa per circa 20 minuti. Karol Swiderski aveva appena segnato per la Polonia al 77' quando sarebbe stato colpito da una bottiglia lanciata dai tifosi dell'Albania. I giocatori della Polonia si sono allontanati ma sono tornati in campo e hanno tenuto duro vincendo 1-0. Lancio di bottiglie in campo: Albania-Polonia interrotta per 25'





















"La FIFA sta attualmente analizzando i report delle partite di qualificazione della Coppa del Mondo FIFA della scorsa notte al fine di determinare l'azione più appropriata", si legge in una nota. "La FIFA condanna fermamente gli incidenti in Inghilterra e Albania e desidera affermare che la sua posizione rimane ferma e risoluta nel respingere qualsiasi forma di violenza - prosegue Zurigo - nonché qualsiasi forma di discriminazione o abuso. La FIFA ha una posizione di tolleranza zero molto chiara contro un comportamento così ripugnante nel calcio".