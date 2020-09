Juventus, Cristiano Ronaldo su Kulusevski: "Un grande talento"

Prima la sfida sul campo, poi grandi scambi di complimenti. Svezia-Portogallo di Nations League ha visto protagonisti anche Dejan Kulusevski e Cristiano Ronaldo, avversari in nazionale ma compagni di squadra alla Juventus. "Un grande talento, mi piace molto. Ha un grande potenziale ed è un ottimo giocatore" ha detto il portoghese dopo il match, il centrocampista ha risposto: "Queste parole per me sono pura benzina".