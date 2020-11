Italia, Mancini: "Ragazzi bravissimi, possiamo fare una bella figura"

ITALIA

L'Italia si è qualificata con merito alla Final Four di Nations League e dalla quarantena a casa sua Roberto Mancini fa i complimenti a tutti. "Sarà sicuramente un bellissimo appuntamento - ha detto a Rai Sport -. Abbiamo tre belle competizioni nel giro di un anno e mezzo. Possiamo fare bella figura. Ringrazio tutti i ragazzi, anche quelli rimasti a casa come me: sono stati tutti bravissimi. Ci sono tanti bravi giovani in Italia, hanno bisogno di fiducia". Getty Images

"Quando dovremo scegliere i 23 per l'Europeo sarà bel problema. Avercene, però, di questi problemi. Negli ultimi 4-5 mesi sono venuti fuori diversi giovani che si stanno confermando".

GRAVINA: "FIDUCIOSO CHE MANCINI RESTERA' A LUNGO"

"Il rinnovo di Mancini? Capisco che lo cercano in tanti, noi possiamo solo cercare di non farlo andare via. Lui è una persona eccezionale, con una grande sensibilità e spetterà a lui fare le scelte giuste. Io penso che l'amore che ha per il nostro paese lo legherà ancora a lungo alla nazionale". Lo ha detto il presidente della Figc Gabriele Gravina collegato via Skype con RaiSport dopo la vittoria contro la Bosnia e la qualificazione alle Final Four di Nations League.

EVANI: "CURIOSI DI CONFRONTARCI CON LE BIG"

"È un primo traguardo che ci eravamo prefissati, sono due anni che si lavora, arrivare alla Final Four è un buon risultato. Ora siamo curiosi, vogliamo capire se il livello è vicino a quello delle formazioni più importanti. Non vediamo l'ora di confrontarci per vedere se siamo all'altezza. Quando si ottengono tre vittorie in dieci giorni c'è entusiasmo e felicità, giocatori che stanno bene, come dicevo prima della gara tutti avrebbero meritato di giocare per come si sono allenati e come hanno vissuto questa settimana difficile. Ritorneranno a casa motivati e vogliosi di continuare a fare questo tipo di prestazione. La mia soddisfazione è quella di essere stato, utilizzando il termine del primo giorno, credibile. Sono stato accettato e rispettato dallo staff e dal gruppo giocatori. Mi hanno visto come non credevano. Ho cercato di dare il meglio, come faccio sempre, quando faccio una cosa è al massimo delle possibilità".

INSIGNE: "GRAN PROVA DI MENTALITA'"

"Sapevamo che oggi era una partita difficile e con tanti problemi, siamo stati bravi ad arrivare pronti e carichi. È stata una gran prova di mentalità, impostiamo sempre il nostro gioco. Noi stiamo dando tutto, questa maglia è importante e si indossa con orgoglio".

DI LORENZO: "SI E' VISTA LA FORZA DELLA SQUADRA"

"Volevamo festeggiare con i tifosi, era una partita difficile su un campo non facile, si è vista la forza della squadra che ha portato a casa un risultato importantissimo. Dove può arrivare questa nazionale? Lo dirà il campo. La nazionale italiana scende in campo sempre con l’obiettivo di vincere, affrontiamo ogni partita per cercare il risultato. Vogliamo essere protagonisti nell’Europeo.

