Giro d'Italia Ride Green celebra la sua decima edizione

Con l’ausilio di oltre 200 volontari e di numerose aziende locali, in gran parte coordinate dalla cooperativa E.R.I.C.A., partner del progetto, i rifiuti prodotti durante il Giro d’Italia sono stati raccolti in apposite isole ecologiche posizionate nei punti strategici di ogni tappa in partenza e in arrivo. I componenti sono poi stati avviati al riciclo e trasformati in materia prima seconda e poi rimessi nel ciclo produttivo.