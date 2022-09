Italia, i convocati di Mancini: Provedel, Vicario e Mazzocchi le tre novità

I CONVOCATI

Sono 29 i calciatori chiamati per le sfide di Nations League contro Inghilterra e Ungheria

Sono 29 i giocatori convocati da Mancini in Nazionale per le sfide contro Inghilterra e Ungheria di Nations League. Tre novità nel gruppo azzurro con la prima convocazione per i due portieri Provedel e Vicario e per il centrocampista Mazzocchi. In attacco ancora presenti Gnonto, Cancellieri, Grifo e Zerbin oltre a Immobile, Politano, Raspadori e Scamacca. A centrocampo chiamata anche per Pobega.

Il gruppo partirà giovedì 22 settembre alla volta di Milano, dove rester il giorno dopo il match con l'Inghilterra per poi trasferirsi a Budapest domenica 25 e far infine rientro in Italia nella notte al termine della gara con l'Ungheria. In relazione alla concomitanza del ritiro della Nazionale con le Elezioni Politiche 2022, previste domenica 25 settembre, saranno valutate nei prossimi giorni le modalità per permettere al personale della delegazione di poter esercitare il diritto di voto, garantendo al tempo stesso la partecipazione alla gara del 26 settembre con l'Ungheria. Le vigenti disposizioni normative non consentono di votare al di fuori del proprio luogo di residenza per coloro i quali si trovino momentaneamente in altra sede, ad eccezione di ipotesi tassativamente previste per limitate categorie di personale. Il programma della squadra, per questo, potrebbe subire variazioni tra sabato 24 e domenica 25 che saranno tempestivamente comunicate.