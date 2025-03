Italia: infortunio al ginocchio sinistro per Calafiori

Ansia in casa Italia per le condizioni di Riccardo Calafiori, che si è infortunato nel finale della gara di andata dei quarti di finale di Nations League a San Siro contro la Germania. Brutta torsione del ginocchio sinistro per il difensore dell'Arsenal, che termina a bordo campo la partita. Il giocatore è comunque uscito dal campo sulle sue gambe. "Come sta Calafiori? Non lo sappiamo perché sente il ginocchio un po' strano. Alla domanda 'cosa senti?' La risposta è 'non lo so'. Purtroppo gli è partito il tacchetto mentre stava cercando di tornare al passaggio", ha detto il ct Spalletti in conferenza stampa. Il giocatore ha lasciato lo stadio camminando a fatica ma senza stampelle. Domani effettuerà accertamenti che daranno risposte più precise sull'entità dell'infortunio.